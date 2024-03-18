彰化員林換水管引氣爆4傷 停工安檢

員林市中山南路辦理自來水管線汰換工程，前天不慎挖破瓦斯管線，引發氣爆，燒傷4名工人，工程暫停施工。圖／自來水公司提供 彰化縣員林市中山南路進行自來水管線汰換工程，前天下午不慎挖破瓦斯管線，引發氣爆，燒傷4名工人，如辦理復工，將有140戶停水；今年1月員林市也發生莒光路因自來水管線工程爆管，水噴出衝破道路，嚇壞居民，影響車輛通行，水公司表示，二施工單位均有進行檢討，並加強工程安檢。

自來水公司第11區管理處副處長潘虹如表示，水公司斥資3645萬元辦理員林市南昌路及民生路等老舊管線汰換工程共7.4公里，目前進度已達45.6%，預計今年8月前完工。

不過前天進行到員林市中山南路段時卻發生工程不慎挖到瓦斯管線，工地突然竄出烈火，燒到正在施工的工人，急跳出工地飛奔，一旁有人拿出滅火器立即撲滅，不過現場4名工人燒燙傷送醫，救治後已無大礙。

潘虹如表示，昨天此路段自來水和瓦斯管線都已搶修完成，恢復正常供水，中山南路段近700公尺施工路段施工期原是3月11日至16日，發生意外後已暫時停工，目前在進行檢討，勞動檢查單位今天確認現場狀況安全無虞，即可復工，而施工期間附近約140戶民宅會停水，水公司會提前通知。

員林市今年1月4日也發生莒光路自來水管線在做壓力測試時爆管，水噴出衝破道路，嚇壞附近居民，也影響車輛通行。水公司第十一區管理處表示，莒光路的爆管與中山南路挖到瓦斯管線的氣爆火災是不同狀況問題，所屬單位也不同，二單位均有檢討，並加強工程安檢。