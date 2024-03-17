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女嬰染諾羅送醫揭疑受虐！尋獲生父、受託照顧逃逸移工

聯合報／ 記者周嘉茹朱冠諭／桃園即時報導

台北市昨發生一名女嬰染諾羅送醫，但身上被發現多處不明瘀青，被院方通報疑似兒虐。晚間警方在新北市尋獲受託照顧女嬰的失聯移工，並尋獲同為移工的生父，將進一步了解案情。

衛福部近期收到2起疑似兒虐案通報，其中一案為一名1歲女嬰疑感染諾羅病毒意識昏迷，被照顧者帶到台北關愛之家轉送醫院治療。醫院檢查時發現女嬰除四肢癱軟、嚴重脫水和體重不足，臉部和四肢也有不明瘀青，所幸經搶救，狀況逐漸穩定。

據了解，帶女嬰北上求助的女子是失聯移工，疑擔心身分曝光不敢去醫院，才拜託關愛之家轉送。她向關愛之家人員表示自己只是受託照顧女嬰，生母另有其人，也是失聯移工。

桃園市政府表示，移工之女疑似遭到不當對待一案，同為移工的生父（未逃逸）與照顧者（案母之女性友人）已到案，由台北市南港分局與北檢偵辦中。

據悉，照顧者是失聯移工，稍早在新北市尋獲，經初步訊問，照顧者先前活動地區在新北市。另案母是宜蘭縣失聯移工，先前在彰化一間診所產下女嬰，目前警方也已經掌握行蹤，等待到案說明。

桃園市議員黃瓊慧今晚在臉書發文，稱婦幼隊向她透露，有關女嬰身上的傷，女移工陳述分別是自行抓傷、蒙古斑，以及從搖搖床跌落，不過對於相關內容，記者致電桃園市婦幼隊，並未獲得證實。

台北市昨發生一名女嬰染諾羅送醫，但身上被發現多處不明瘀青，被院方通報疑似兒虐。晚間警方在新北市尋獲受託照顧女嬰的失聯女移工，並尋獲同為移工的生父，將進一步了解案情。圖／本報資料照片
台北市昨發生一名女嬰染諾羅送醫，但身上被發現多處不明瘀青，被院方通報疑似兒虐。晚間警方在新北市尋獲受託照顧女嬰的失聯女移工，並尋獲同為移工的生父，將進一步了解案情。圖／本報資料照片

失聯 移工 虐童

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