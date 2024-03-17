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三貂嶺2人墜崖搬運下山送醫 醫師宣告69歲男、68歲男雙雙不治

三貂嶺登山2男墜崖不治 同行山友指「路變窄」…當地人士：非公部門建造步道

中央社／ 新北17日電

郭姓和連姓男子今天前往新北市瑞芳區三貂嶺登山，不慎跌落約6層樓深山崖，經送醫後均宣告不治。同行友人表示，事發現場是轉彎處路幅內縮變窄，可能一時不注意而發生意外。

新北市消防局今天下午1時42分接獲通報，在三貂嶺步道第2層「摩天瀑布」和第3層「枇杷洞瀑布」間，有2名男子跌落至約6層樓深山崖，立即派遣24車68名人員前往救援。

消防人員抵達後，分2批從碩仁國小登山口上山，於下午3時26分接觸到69歲郭男和68歲連男，但2人已失去呼吸、心跳，分別將2名患者搬上軟式擔架，並架設自動心肺復甦機急救，接力搬運下山送醫，郭男經急救後於下午5時40分宣告不治，連男經醫師評估不適合搶救，宣告死亡。

包含連男和郭男在內，此行共有4名男子和2名女子相約登山，其中1名同行女子表示，她走在前面，突然聽到後方同伴大叫聲，她趕快往回衝了解狀況，到場時郭男和連男已跌落山崖，「（山崖）整個是垂直」。

她表示，事發現場是轉彎處，路幅內縮變窄，大約只剩成人肩膀寬一點，同伴可能一時不注意身體失去平衡發生意外。現場另傳出是其中1人先跌落，另1人試圖拉起時，2人都墜落山崖，目前同行友人已在派出所製作筆錄，確切事發過程尚待警方釐清。

當地人士指出，事發地點並非公部門建造的步道，而是先前有名男子有空時拿工具把山路打成一階一階，方便民眾行走，事發現場極為陡峭。

60多歲郭姓、連姓男子今天下午在新北市瑞芳區三貂嶺登山時，墜落到約6層樓深的山坡下方，消防人員到場救援時已無呼吸心跳，搬運下山後送醫急救。聯合報記者／邱瑞杰 翻攝
60多歲郭姓、連姓男子今天下午在新北市瑞芳區三貂嶺登山時，墜落到約6層樓深的山坡下方，消防人員到場救援時已無呼吸心跳，搬運下山後送醫急救。聯合報記者／邱瑞杰 翻攝

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