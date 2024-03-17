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影／驚悚氣爆畫面曝！員林自來水管線汰換工程竄烈火 4工人燒傷暫停施工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化員林市中山南路進行自來水管線汰換工程，昨天下午不慎挖破瓦斯管線，引發氣爆，燒傷4名工人，自來水公司表示，目前該路段工程暫停施工，已在進行內部檢討，需等工地安全檢查無虞後才能復工，目前附近居民用水已恢復正常。

自來水公司第11區管理處副處長潘虹如表示，水公司斥資3千645萬元進行員林市南昌路及民生路等老舊管線汰換工程共7.4公里，目前進度已達45.6%，預計今年8月前完工。

不過昨天進行到員林市中山南路段時卻發生工程不慎挖到瓦斯管線，氣爆影音也曝光，當時工人正在施工，工地突然竄出烈火，燒到正在施工的工人，畫面相當驚悚，工人急跳出工地飛奔，一旁有人拿出滅火器立即撲滅，不過現場4名工人燒燙傷送醫，幸好救治後已無大礙。

潘虹如表示，昨天該路段自來水和瓦斯管線都已搶修完成，恢復正常供水，不過中山南路段近七百公尺施工路段施工期原是3月11日至16日，昨天發生意外後已暫時停工，目前在進行檢討，明天勞動檢查單位確認現場狀況安全無虞，即可復工，而施工期間附近約140戶民宅會停水，水公司會提前通知。

員林市中山南路進行自來水管線汰換工程，昨天下午不慎挖破瓦斯管線，引發氣爆，燒傷4名工人。圖／民眾提供
員林市中山南路進行自來水管線汰換工程，昨天下午不慎挖破瓦斯管線，引發氣爆，燒傷4名工人。圖／民眾提供
員林市中山南路進行自來水管線汰換工程，昨天下午不慎挖破瓦斯管線，引發氣爆，燒傷4名工人，該路段工程暫停施工，需等工地安全檢查無虞後才能復工。圖／自來水公司提供
員林市中山南路進行自來水管線汰換工程，昨天下午不慎挖破瓦斯管線，引發氣爆，燒傷4名工人，該路段工程暫停施工，需等工地安全檢查無虞後才能復工。圖／自來水公司提供

員林 工人 彰化 氣爆

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