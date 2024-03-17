染病送醫揭1歲女嬰疑遭虐！照護移工指生母另有其人 2人皆為逃逸移工

桃園一名移工之女染諾羅送醫，但身上被發現多處不明瘀青，被院方通報疑似兒虐。桃園市府表示，平常照護案童的案母女性友人同樣是失聯移工，疑似居住在桃園，市府相關單位今持續搜尋涉案的失聯移工，上午已將符合條件的範圍縮小，全力尋找當中，希望盡速尋獲以釐清案情。

衛福部近期收到2起疑似兒虐案通報，其中一案為桃園一名1歲女嬰疑感染諾羅病毒意識昏迷，被照顧者帶到台北關愛之家轉送醫院治療。醫院檢查時發現女嬰除四肢癱軟、嚴重脫水和體重不足，臉部和四肢也有不明瘀青，所幸經搶救，狀況逐漸穩定。

據悉，帶女嬰被北上求助的女子是逃逸移工，疑擔心身分曝光不敢去醫院，才拜託關愛之家轉送；她並向關愛之家人員表示，自己只是受託照顧女嬰，生母另有其人，也是逃逸移工。

桃市府今天下午表示，接獲台北市通報後，因案童是逃逸移工之女、無國籍，桃市府通報移民署同時，社會局也協同警察局、勞動局展開多方比對身分，昨晚確認案童之母是印尼籍失聯移工，為外縣市聘雇的監護工，去年2月4日就失聯。

市府指出，據通報，平常照護案童的案母女性友人，也同樣是失聯移工，疑似居住在桃園，今上午已將符合條件的範圍縮小，全力尋找當中。

市府強調，由於案童未報戶口，另案母逃逸失聯，現查無相關通報或服務紀錄，照護案童的案母友人也屬失聯移工，尚無法確認案情，社會局將與北市社會局保持聯繫。

市府表示，若本案生母無法尋獲，生父也不詳，地方社政單位將依據中央「辦理無國籍無依兒少外僑居留證核發標準作業流程」，幫助案童取得無國籍外僑居留證，後續提供孩子安置就養、就學、健保就醫等照顧。