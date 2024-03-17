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深坑社區驚傳命案…妙齡女與友徹夜飲酒 陳屍泳池旁「到院前死亡」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市深坑區北深路1處社區大樓，下午驚傳命案。1名22歲吳姓女子被發現倒臥在社區內游泳池旁，住戶發現後嚇得趕緊報警。救護人員獲報趕抵，發現吳女身上有外傷已無生命跡象，立即將她送往新店慈濟醫院急救，但吳女到院前已經死亡，警方調閱監視器發現吳女墜樓身亡，將進行相驗釐清確切死因。

據了解，吳女與女性友人住在這處社區大樓，警方今天中午近1時許接獲報案趕抵現場，與吳女同住的女性友人向警方表示，昨晚與吳女一同喝酒至白天才入睡，約12時許起床時發現吳女已不在房間，經警方通知後才得知吳女死亡。

警方經調閱社區監視器後確認吳女是墜樓身亡，目前仍在釐清吳女是從幾樓處墜落。後續將報請檢察官相驗，以釐清吳女確切死亡原因。

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吳女被送至新店慈濟醫院急救，但到院前已死亡。圖／聯合報資料畫面
吳女被送至新店慈濟醫院急救，但到院前已死亡。圖／聯合報資料畫面

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