北市男闖公寓偷Nike球鞋 犯案全被拍下...「尺寸OK」就帶走

牟姓男子日前看到北市中正區某公寓門沒關，闖入偷走他人放在屋外鞋架上的球鞋離去，失主發現要價近4000元的Nike球鞋不翼而飛報警，警方獲悉釐清犯嫌身分，在超商門口發現他身影帶回派出所偵辦，正巧他腳上穿的就是偷走的球鞋，百口莫辯被依竊盜罪函送法辦。

警方上月底獲報，中正區延平南路某大樓有民眾放在門外的球鞋遭偷竊，隨即調閱監視器畫面，釐清出犯嫌身分是牟男（64歲），監視器畫面清楚可見，他在鎖定款式較新的球鞋，比對球鞋尺寸跟自己相符後，直接帶走。

警方掌握他身分特徵，一星期內發現他出現在開封街某超商外徘徊，確認他就牟男上前詢問，好巧不巧，他當時身上穿的衣物跟犯案當天相同，且腳上穿的就是偷走的球鞋，根本無法狡辯，只好坦承犯行，警詢後被依竊盜罪函送法辦。