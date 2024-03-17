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新三輕工廠火警 中油：深感抱歉

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

台灣中油石化事業部新三輕工場昨（16）日進行開爐前置作業時，因乙烯成品冷凍器（E-1385）法蘭洩漏造成火警，轄區人員即時發現立即依標準作業程序進行應變措施並報警請消防隊支援，目前火勢已熄滅，現場仍持續警戒中。

台灣中油表示，對於造成居民的不便深感抱歉，後續將從事故根本原因分析調查，強化製程管理及設備可靠度，並檢討工作標準作業程序及加強人員操作訓練。後續新三輕工場會在確認安全無虞的前提之下，再進料開爐，確保工廠安全及下游廠商順利生產。

台灣中油表示，新三輕工場原訂3月18日進料開爐，正進行開爐前準備程序，昨日晚間工作人員巡查時發現乙烯成品冷凍器起火，立即依標準作業程序進行應變措施，現場一名保冷廠商輕傷，自行前往醫院檢查已無大礙，敷藥後已離院，廠內員工及高雄市消防局支援人員皆平安，晚間11時57分火勢已熄滅，現場仍持續警戒中以確保安全，工作人員並加強現場巡視，持續監控可燃氣體濃度。

有關石化產品供應部分，台灣中油表示，目前石化事業部四輕工場全量生產供應，僅能供應1/3的乙烯合約量，石化下游工廠生產略受影響，有部分廠商可開工，部分需停工；至於丙烯部分，因尚有大林廠供應，下游廠家比較不受影響，可以用最低開工率運轉。

台灣中油指出，已依規定通報相關主管、上級機關及林園地區地方人士，對於造成居民的不便深感抱歉，後續將從事故根本原因分析調查，強化製程管理及設備可靠度，並檢討工作標準作業程序及加強人員操作訓練，穩定工廠檢修作業安全，新三輕工場會儘速確認安全無虞，後續再進料開爐，以供應下游廠商順利生產。

中油林園廠新三輕工場昨晚驚傳火警。記者王勇超／翻攝
中油林園廠新三輕工場昨晚驚傳火警。記者王勇超／翻攝

中油

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