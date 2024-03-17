台南建築師攀玉山倒地身亡 嘉檢相驗心因性休克死亡

台南57歲建築師吳姓男子昨天在阿里山鄉玉山前峰三角點附近，突失去意識倒地，其他人立即急救仍不治；今天由直升機載送下山，檢警相驗無外傷，研判心因性休克死亡。

嘉義縣消防局於昨天中午12時19分據報，阿里山鄉玉山前峰三角點附近有1名登山民眾倒地不起須救援，阿里山消防分隊人員趕抵，發現登山客吳男已明顯死亡，便以軟式擔架包覆起來，將吳男運送至玉山三角點附近，並申請直升機準備吊掛下山。

消防局指出，昨天下午因當地天候不佳，無法進行吊掛作業，於今天上午再度申請由直升機載送至塔塔加停車場，家屬表示拒送，後續交由員警處理。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，住台南市的建築師吳男昨天與同樣喜好登山的建築師友人一起攀登玉山，昨天上午順利登玉山前峰三角點後，在附近休息聊天時，突然向左傾倒不起，其他山友見狀協助急救，進行心肺復甦術（CPR）。

警方指出，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態的吳男，經其他山友進行急救約50分鐘後，還是回天乏術；警方今天報請檢察官、法醫相驗，釐清死因。

嘉義地檢署表示，檢警會同法醫相驗後，因吳男未倒下前，滿臉通紅，初步研判吳男因心臟血管疾病發作導致心因性休克死亡，死者外觀無明顯外傷，死亡方式為自然死。