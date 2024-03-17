熱水器裝在室內陽台 一家4人一氧化碳中毒送醫獲救

台南市南區一棟透天民宅，昨天晚上11點多一家4口陸續傳出2人暈眩頭暈、倒地，另外2人身體也感不適，消防人員接獲報案後緊急送醫無大礙。消防人員使用五用氣體探測器偵測到一氧化碳數值高達194PPM，趕緊打開窗戶通風，並將3名大人及1名男童送醫，經消防人員及時救援，正在成大醫院接受治療。

台南市消防局救災救護中心接獲報案後，派遣德興、永華及南門消防分隊救護車迅速趕往現場。消防人員迅速進入民宅，協助進行通風，並將黃姓屋主、黃妻、黃子及黃母親一家4口人移至安全地點。

經初步勘查，事故原因可能是由於家中的屋外型熱水器安裝在室內陽台，且燃燒不完全加上通風不良導致一氧化碳濃度升高。此次事故提醒了民眾家用熱水器安裝的安全重要性。

台南市政府消防局第七大隊大隊長石家源呼籲市民，熱水器的安裝必須遵循安全指南，優先選擇安全的安裝形式，於室內安裝應選用強制排氣型熱水器或電熱水器，並定期檢查熱水器的運作狀況及通風狀況，以防類似的狀況發生。