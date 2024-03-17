快訊

以為台灣「破舊又落後」！脫北者一搭高鐵秒改觀 全程驚呆：北韓真的不能比

夏天也在喝！好市多可可粉「折價100元」 會員樂壞：扛一箱走

疾病風險大增！營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱水器裝在室內陽台 一家4人一氧化碳中毒送醫獲救

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區一棟透天民宅，昨天晚上11點多一家4口陸續傳出2人暈眩頭暈、倒地，另外2人身體也感不適，消防人員接獲報案後緊急送醫無大礙。消防人員使用五用氣體探測器偵測到一氧化碳數值高達194PPM，趕緊打開窗戶通風，並將3名大人及1名男童送醫，經消防人員及時救援，正在成大醫院接受治療。

台南市消防局救災救護中心接獲報案後，派遣德興、永華及南門消防分隊救護車迅速趕往現場。消防人員迅速進入民宅，協助進行通風，並將黃姓屋主、黃妻、黃子及黃母親一家4口人移至安全地點。

經初步勘查，事故原因可能是由於家中的屋外型熱水器安裝在室內陽台，且燃燒不完全加上通風不良導致一氧化碳濃度升高。此次事故提醒了民眾家用熱水器安裝的安全重要性。

台南市政府消防局第七大隊大隊長石家源呼籲市民，熱水器的安裝必須遵循安全指南，優先選擇安全的安裝形式，於室內安裝應選用強制排氣型熱水器或電熱水器，並定期檢查熱水器的運作狀況及通風狀況，以防類似的狀況發生。

消防局長李明峯表示，民眾應牢記安裝熱水器「要合格標示」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」及「要保持通風」等5要原則，才能安全無虞。

台南市南區某透天民宅將熱水器裝在室內陽台， 一家4人一氧化碳中毒送醫獲救。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區某透天民宅將熱水器裝在室內陽台， 一家4人一氧化碳中毒送醫獲救。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區 一家4人一氧化碳中毒送醫獲救。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區 一家4人一氧化碳中毒送醫獲救。記者黃宣翰／翻攝

台南 熱水器

延伸閱讀

陽台掛滿衣服阻通風！一家五口一氧化碳中毒送醫 消防曝「5要」救命原則

中市1家5口一氧化碳中毒 高壓氧治療康復出院

台中1家5口洗熱水澡驚魂記全進醫院！醫曝：2要命原因

尼泊爾旅遊達人驚爆離世…享年46歲 粉絲錯愕： 年初才受過幫助

相關新聞

「姜牧師」林森北酒店外遭人捅2刀 泥醉送醫 警全力緝凶中

香港網媒創始人「姜牧師」姜嘉偉，今天清晨4時許，在台北市中山區林森北路409號酒店外馬路上，遭人持刀刺傷，泥醉倒臥在地，...

新三輕工廠火警 中油：深感抱歉

台灣中油石化事業部新三輕工場昨（16）日進行開爐前置作業時，因乙烯成品冷凍器（E-1385）法蘭洩漏造成火警，轄區人員即...

北市男闖公寓偷Nike球鞋 犯案全被拍下...「尺寸OK」就帶走

牟姓男子日前看到北市中正區某公寓門沒關，闖入偷走他人放在屋外鞋架上的球鞋離去，失主發現要價近4000元的Nike球鞋不翼...

台鐵林鳳營=新營間自行車騎士侵入遭撞 影響9列、163分

台鐵今天上午再發生死傷事故，台鐵公司表示，上午10時44分3158次區間車，於林鳳營=新營間西正線義士路平交道，因有一民...

澎湖馬公車行暗夜遭襲 2男持球棒狠砸轎車和大門逃逸

澎湖縣馬公市一處車行今天凌晨遭人襲擊，2名黑衣男持球棒狠砸車行前的黑色轎車以及大門玻璃後逃逸，業者聽異聲查看，對方已逃之...

防大甲媽遶境再衝突 彰化今年將部署3008人次警力

大甲鎮瀾宮媽祖進香訂4月5日起駕，鑑於往年途經彰化縣都會發生爭抬鑾轎衝突，彰化縣警察局將部署3008人次警力維護安全與交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。