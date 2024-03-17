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欠3萬還不出來遭追討 他竟報警報復好友帳戶列警示

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄28歲林姓男子欠蔡姓好友5萬元，前年3月林男先還2萬元，林男不滿蔡男頻頻追討剩餘3萬元欠款，拿著匯款資料跑到派出所報案，稱被詐騙匯款2萬元至蔡男帳號，害得蔡男帳號被列警示，法院審理後，依誣告罪判林男3月，不得易科罰金，只能易服社會勞動。

林男和蔡男是好友，前年2月林男需錢救急，向蔡男商借5萬元，但林男卻未依約定償債，經過蔡男多次追討，前年3月才先匯款2萬元至蔡男銀行帳戶，剩餘3萬經蔡男多次追討仍未歸還。

同年12月23日下午1時許，林男不滿蔡男追債追得緊，跑到新興警分局前金分駐所報案，稱他碰到貸款詐騙，將手續費2萬元匯款至蔡男帳戶，員警調查後，將蔡男帳戶列為警示，害得蔡男整個帳號都被凍結。

事後警方通知蔡男到派出所製作筆錄，蔡男帳戶無辜遭凍結，製作筆錄時提出他與林男的對話紀錄，佐證他跟林是債務糾紛，根本沒有詐騙，警方調查後，確認林男是誣陷蔡男，依誣告罪嫌將林男送辦並起訴。

高雄地院審理後，法官認定林男僅因與蔡男有債務糾紛，就報警誣陷蔡男，害蔡男帳戶不僅被列警示，還可能面臨刑事追訴風險，浪費司法資源。

法官考量林男坦認犯行，依誣告罪判刑3月，因該罪不得易科罰金，林男若不想坐牢，只剩請求易服社會勞動一途。

林男不滿蔡姓好友追債，報警害蔡男帳戶被列警示，所幸最後查出是林男誣陷，林被依誣告罪判刑3月。示意圖。本報資料照片
林男不滿蔡姓好友追債，報警害蔡男帳戶被列警示，所幸最後查出是林男誣陷，林被依誣告罪判刑3月。示意圖。本報資料照片

債務 司法 詐騙

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