影／金馬兩地都起濃霧 海巡署搜救大陸船員進度受影響

近日有兩艘大陸漁船船員分別於金門及馬祖兩地出現落海意外，海巡署全力搜救當中，不過兩地今上午都出現濃霧，導致搜救行動遭受影響。海巡署強調，會以安全為前提保持適當搜救能量，盼早日尋回失蹤船員。

大陸漁船事件還沒有結果，金馬兩地附近又分別有大陸漁船船員落海，分別是大陸籍「閩龍漁61222」漁船，在東碇島附近海域沉沒，6人落海；大陸籍「閩連漁60911」漁船在馬祖北竿島附近海域，有1人落海；我方海巡署也全力搜尋中。