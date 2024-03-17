影／金馬兩地都起濃霧 海巡署搜救大陸船員進度受影響
近日有兩艘大陸漁船船員分別於金門及馬祖兩地出現落海意外，海巡署全力搜救當中，不過兩地今上午都出現濃霧，導致搜救行動遭受影響。海巡署強調，會以安全為前提保持適當搜救能量，盼早日尋回失蹤船員。
大陸漁船事件還沒有結果，金馬兩地附近又分別有大陸漁船船員落海，分別是大陸籍「閩龍漁61222」漁船，在東碇島附近海域沉沒，6人落海；大陸籍「閩連漁60911」漁船在馬祖北竿島附近海域，有1人落海；我方海巡署也全力搜尋中。
海巡署今上午說明最新進度，昨日夜間也於金門東碇持續搜救，今白天因金馬二地受濃霧影響，能見度不足200公尺，海巡署搜救規畫在一切以安全為前提下，保持適當搜救能量，期許早日尋獲失蹤落海船員。
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