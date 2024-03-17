屏東竹田鄉鴿舍鐵皮屋今上午突陷入火海竄黑煙釀1死

屏東縣消防局今上午10點55分接獲報案，竹田鄉義永路附近一處鴿舍發生火警，整棟陷入火海，2樓有人受困，現場兩層樓鐵皮建築，3樓增建鴿舍濃煙竄出，消防員到場後，11點26分火勢撲滅，2樓發現58歲死者張姓女子，疑因行動不便，來不及逃生，起火原因待消防局釐清調查。

屏東縣消防局獲報後，派竹田分隊、內埔分隊，麟洛分隊、龍泉分隊、潮州分隊，共11車23人到場搶救，火勢在11點26分撲滅，11時30分在二樓發現死者58歲張女，11時40分火勢處理完畢。