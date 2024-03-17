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屏東竹田鄉鴿舍鐵皮屋今上午突陷入火海竄黑煙釀1死

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今上午10點55分接獲報案，竹田鄉義永路附近一處鴿舍發生火警，整棟陷入火海，2樓有人受困，現場兩層樓鐵皮建築，3樓增建鴿舍濃煙竄出，消防員到場後，11點26分火勢撲滅，2樓發現58歲死者張姓女子，疑因行動不便，來不及逃生，起火原因待消防局釐清調查。

屏東縣消防局獲報後，派竹田分隊、內埔分隊，麟洛分隊、龍泉分隊、潮州分隊，共11車23人到場搶救，火勢在11點26分撲滅，11時30分在二樓發現死者58歲張女，11時40分火勢處理完畢。

據了解，初步研判，1樓是鐵皮工廠、2樓住一名58歲張姓女子行動不便，現場燃燒面積1、2樓共20坪。消防人員抵達現場時，整棟已陷入火海，現場還有民眾在哭，詳細起火原因仍待消防局火調科調查釐清。

屏東縣竹田鄉義永路附近今天上午發生火警，現場一棟兩層樓鐵皮建築，3樓增設鴿舍，現場陷入火海，消防人員到場撲滅火勢，2樓發現一名死者女性行動不便。記者劉星君／翻攝
屏東縣竹田鄉義永路附近今天上午發生火警，現場一棟兩層樓鐵皮建築，3樓增設鴿舍，現場陷入火海，消防人員到場撲滅火勢，2樓發現一名死者女性行動不便。記者劉星君／翻攝
整棟鴿舍陷入火海。記者劉星君／翻攝
整棟鴿舍陷入火海。記者劉星君／翻攝
屏東縣竹田鄉義永路附近今天上午發生火警，現場一棟兩層樓鐵皮建築，3樓增設鴿舍，現場陷入火海，消防人員到場撲滅火勢，2樓發現一名死者女性行動不便，警方現場拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝
屏東縣竹田鄉義永路附近今天上午發生火警，現場一棟兩層樓鐵皮建築，3樓增設鴿舍，現場陷入火海，消防人員到場撲滅火勢，2樓發現一名死者女性行動不便，警方現場拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝
屏東縣竹田鄉義永路附近今天上午發生火警，現場一棟兩層樓鐵皮建築，3樓增設鴿舍，現場陷入火海，消防人員到場撲滅火勢，2樓發現一名死者女性行動不便，起火原因仍待調查。圖／讀者提供
屏東縣竹田鄉義永路附近今天上午發生火警，現場一棟兩層樓鐵皮建築，3樓增設鴿舍，現場陷入火海，消防人員到場撲滅火勢，2樓發現一名死者女性行動不便，起火原因仍待調查。圖／讀者提供
屏東縣竹田鄉義永路附近今天上午發生火警，現場一棟兩層樓鐵皮建築，3樓增設鴿舍，現場陷入火海，消防人員到場撲滅火勢，2樓發現一名死者女性行動不便，警方現場拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝
屏東縣竹田鄉義永路附近今天上午發生火警，現場一棟兩層樓鐵皮建築，3樓增設鴿舍，現場陷入火海，消防人員到場撲滅火勢，2樓發現一名死者女性行動不便，警方現場拉起封鎖線。記者劉星君／翻攝

屏東縣 消防員

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