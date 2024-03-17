批衛福部未審先判 林珍羽：防兒虐應協力不該只想找麻煩

衛福部保護司昨指出，北市社會局通報2起疑似兒虐事件，其中1例已死亡，全案進入刑事程序，將待法醫鑑定是兒虐致死還是疾病導致，但社會局強調是染諾羅病毒身亡。目前了解，這兩個案子，一個是從桃園移來的案子，另一是中南部的移工子女個案。

民眾黨台北市議員林珍羽認為，發生這樣憾事，絕對令人心疼不捨，但由於台北市醫療社福資源身為首都相對豐沛，很多縣市都會來尋求北市協助，但這次北市有主動通報、處置，社工也有啟動照顧，並啟動醫療協助。但中央衛福部尚未釐清就判定為重大兒虐，有一點未審先判，身為主官機關這樣的作為相當不應當。