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批衛福部未審先判 林珍羽：防兒虐應協力不該只想找麻煩

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

衛福部保護司昨指出，北市社會局通報2起疑似兒虐事件，其中1例已死亡，全案進入刑事程序，將待法醫鑑定是兒虐致死還是疾病導致，但社會局強調是染諾羅病毒身亡。目前了解，這兩個案子，一個是從桃園移來的案子，另一是中南部的移工子女個案。

民眾黨台北市議員林珍羽認為，發生這樣憾事，絕對令人心疼不捨，但由於台北市醫療社福資源身為首都相對豐沛，很多縣市都會來尋求北市協助，但這次北市有主動通報、處置，社工也有啟動照顧，並啟動醫療協助。但中央衛福部尚未釐清就判定為重大兒虐，有一點未審先判，身為主官機關這樣的作為相當不應當。

林珍羽認為，中央與地方應該是協作，不應該互踢皮球，任何一個孩子不管進到北市醫療或社福系統，北市府都責無旁貸，不過這次這兩個個案，應該是要協助，但衛福部卻用「北市兒虐」來直接定性，她認為，中央主管機關不應該找地方政府麻煩，應該是要協作讓整個社安體系更完整。

台北市議員林珍羽。本報資料照片
台北市議員林珍羽。本報資料照片

北市 林珍羽 衛福部

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