男大生騎車誤闖高雄輕軌軌道尷尬陷泥草 路況不熟吞罰

19歲張姓男大生14日下午4時許，騎機車行經高雄輕軌軌道的大順路段，因路口不熟，騎入軌道內，機車輪胎還尷尬陷入泥草中，義交發現男大生的窘境報警，和捷運警察協助張男機車脫困，因已違反大眾捷運法，警方對張開出可處1500至7500元罰鍰的罰單。

警方調查，張姓男大生14日下午4時許，騎機車沿高雄輕軌軌道大順路段行駛，因路況不熟，右轉時直接駛入軌道中，機車當場卡在泥草中，動彈不得。

當時在路口指揮的義交見狀，通報捷運警察隊，指「有一輛機車闖入軌道卡住」，捷警獲報後抵達現場查處，和義交先協助張男將機車牽離軌道至平面道路，所幸當時並未影響輕軌列車行駛。