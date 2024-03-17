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男大生騎車誤闖高雄輕軌軌道尷尬陷泥草 路況不熟吞罰
19歲張姓男大生14日下午4時許，騎機車行經高雄輕軌軌道的大順路段，因路口不熟，騎入軌道內，機車輪胎還尷尬陷入泥草中，義交發現男大生的窘境報警，和捷運警察協助張男機車脫困，因已違反大眾捷運法，警方對張開出可處1500至7500元罰鍰的罰單。
警方調查，張姓男大生14日下午4時許，騎機車沿高雄輕軌軌道大順路段行駛，因路況不熟，右轉時直接駛入軌道中，機車當場卡在泥草中，動彈不得。
當時在路口指揮的義交見狀，通報捷運警察隊，指「有一輛機車闖入軌道卡住」，捷警獲報後抵達現場查處，和義交先協助張男將機車牽離軌道至平面道路，所幸當時並未影響輕軌列車行駛。
男大生誤闖輕軌道，機車尷尬卡在草泥中，當下不知所措，因行為已違反大眾捷運法50條1項3款，警方對他開出可處1500至7500元罰鍰的罰單，並移請交通局進行裁處。
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