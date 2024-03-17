高雄駕駛開車抽菸拒檢 害轎車撞路口6機車釀2傷逃逸

高雄市一名駕駛昨晚7時許駕車行經鳳山區五甲一路與國光路口，因邊開車邊抽菸，巡邏警網瞧見攔查，駕駛拒檢，在路口衝撞一輛轎車，導致該車衝向停紅燈的6輛機車，造成一男一女騎士右腿擦挫傷，肇事駕駛未停車，反加速逃離，警方正追緝中。

鳳山警分局新甲派出所員警昨晚7時許，巡邏經過五甲一路與國光路口時，見一輛轎車駕駛開窗、邊開車還邊抽菸，警方上前示意攔查，駕駛不服攔查，並加速逆向沿五甲一路往北逃逸。

警方沿路跟隨拒檢轎車，豈料，駕駛在五甲一路一處路口擦撞一輛Toyota轎車，造成Toyota轎車直接衝向在路口停等紅燈的機車群，6輛遭波及，其中楊姓男子（55歲）和郭姓女子（49歲）分別右腿擦挫傷。

肇事駕駛未停車，又加速沿鳳山區中山東路往屏東方向逃逸，警方目前已鎖定車號及對象，全力緝捕中。