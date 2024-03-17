影／台中男替朋友慶生K歌喝酒…開媽媽車酒駕翻車慘了

台中市張姓男子與朋友等3人，今天凌晨前往北區一家KTV歡唱、喝酒，替詹姓友人慶生，酒後由張男駕駛母親的車返家，未料行經北區崇德路、進化北路時，疑不勝酒力，直接撞上中央分隔島後，導致轎車側翻，車內三人僅詹姓乘客沒受傷，經酒測張的酒精濃度超標，將依公共危險罪送辦。

第二警分局在今日凌晨3時許獲報，北區崇德路一段、進化北路有交通事故，警方到場調查，一輛轎車撞上路口的中央分隔島後側翻，當時車輛是由張男（27歲）駕駛，車內另有楊姓（25歲）、詹姓男子（21歲）兩名乘客，張行經該處時，不勝酒力，直接撞上中央分隔島後翻覆。

經查，張男手、腳有多處擦挫傷、楊頸部受傷，詹男未受傷，警方在場調查時，張一度欲推卸責任，否認自己是駕駛者，不過後來經查明該輛轎車屬於張母所有後，張男坦承是駕駛，張的酒精濃度達每公升0/83毫克，已觸犯公共危險罪，將依公共危險罪送辦，另兩名乘客則依道交條例告發。

第二警分局呼籲，執法取締是最後手段，除宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生外，也呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，民眾切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理，應遵守交通規則行駛，才能確保行車安全，共同創造優質交通環境。