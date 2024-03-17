4歲男童走失逛大街 暖警貼心照顧助母子團圓
台南市4歲男童昨天和媽媽到中西區扭蛋玩具店遊玩後，趁母親結帳時不注意，跑到和意路手機店閒逛。 店家發現他走失報警協尋。警員詢問附近的鄰居是否認識男童，但沒有人認識，先帶回派出所照顧安置。男童母親事後得知兒子被帶到派出所，匆忙趕到派出所，母子平安團聚。
市警二分局南門派出所巡佐王智樑、警員李英誌、張訓銘，昨天下午5點多接獲報案，到場後發現年約4歲男童獨自在和意路手機店閒逛。警員牽著男童的手，仔細詢問附近的民眾是否認識該男童，但鄰居表示沒看過也不認識。
同一時間，正在焦急找尋男童的徐姓母親於民眾口中得知，警方已將該男童安置在派出所，徐母匆匆趕至南門派出所，男童見到媽媽，開心地抱在一起。
市警二分局表示，家長帶孩童出遊切勿讓孩子離開自己的視線，避免讓孩童走失或發生危險，平時也可教導孩童如不慎走失時應留在原地、不可隨陌生人離開，或至附近派出所、便利商店請求協助。另民眾若在路上遇到疑似迷失兒童，可撥打110請警方協助，警民齊心共同為孩童安全多一份保障。
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