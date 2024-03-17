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新竹巨城購物中心臉書差點被盜用 凌晨緊急發文
台灣詐騙案猖獗，已是新竹人最常逛街採購的Big City遠東巨城購物中心臉書今天凌晨發文「欸，詐騙直接來盜我們藍勾勾粉專了，還好我還沒睡，否則明天起來公司粉專就被搶走了！」，表示臉書帳號差一點就被盜用，小編在凌晨特別發文「報平安」。
據悉，臉書小編擁有粉絲專業管理權限，巨城購物中心小編昨晚忽然接獲臉書通知，疑似其中一名同事小編的臉書帳號遭詐騙集團盜用，隨後發文再投廣告，讓該名小編非常疑惑，怎麼會再深夜突然跳通知稱有廣告排成要上，這是不可能的事情，後來緊急補救並向臉書認證，才守住粉專。
不少網友紛紛留言「難怪，稍早想說怎麼會有奇怪商品的影片」、「盡職的小編，加薪是必須的」、「保護好粉專、辛苦小編了！一堆死詐騙的。」
警方指出，詐騙集團會從網路上擷取官方頭像、徽章等識別標誌，也會盜用臉書官方帳號，並上傳各項廣告或活動資訊，藉此混淆民眾判斷力，其實相關內容都為假訊息，建議民眾定期檢查網路帳號活動紀錄，包括社群媒體、電子郵件、銀行等。如果發現任何異常活動，如身分遭冒用，應立即採取行動，除於第一時間向周邊親友發文澄清，也可利用165全民防詐騙網檢舉及移除，避免身邊親朋好友落入詐騙風險。
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