新竹巨城購物中心臉書差點被盜用 凌晨緊急發文

台灣詐騙案猖獗，已是新竹人最常逛街採購的Big City遠東巨城購物中心臉書今天凌晨發文「欸，詐騙直接來盜我們藍勾勾粉專了，還好我還沒睡，否則明天起來公司粉專就被搶走了！」，表示臉書帳號差一點就被盜用，小編在凌晨特別發文「報平安」。

據悉，臉書小編擁有粉絲專業管理權限，巨城購物中心小編昨晚忽然接獲臉書通知，疑似其中一名同事小編的臉書帳號遭詐騙集團盜用，隨後發文再投廣告，讓該名小編非常疑惑，怎麼會再深夜突然跳通知稱有廣告排成要上，這是不可能的事情，後來緊急補救並向臉書認證，才守住粉專。

不少網友紛紛留言「難怪，稍早想說怎麼會有奇怪商品的影片」、「盡職的小編，加薪是必須的」、「保護好粉專、辛苦小編了！一堆死詐騙的。」