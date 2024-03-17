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特斯拉衝落獅潭農路邊坡起火付之一炬 駕駛逃出無大礙

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導

一輛特斯拉轎車昨晚在苗栗縣獅潭鄉農路，衝落10多公尺的邊坡起火，駕駛賴姓男子腰部挫傷逃出車外，消防人員趕到車子已陷入全面燃燒，約2個小時滅火，車子付之一炬，全案警方進一步處理中。

苗栗縣政府消防局昨晚7點44分接獲警方通報，獅潭鄉百壽村一處農路發生事故，出動第五大隊及獅潭、三灣分隊4車8人趕到現場，一輛轎車在農路下方邊坡10多公尺，全面陷入燃燒，38歲賴姓駕駛已逃出，路人協助扶持到路面。

消防人員從農路射水灌救，控制火勢後下邊坡，車子燒到只剩下骨架，約2個小時完全撲滅，警方初步調查，賴男要到附近找朋友，疑因路況不熟衝出農路，他腰部挫傷，意識清楚，酒測值為零，表示腦袋一片空白，也不知道是怎麼發生的，肇事原因進一步釐清中。

一輛特斯拉轎車昨晚在苗栗縣獅潭鄉農路衝落邊坡起火，駕駛賴姓男子逃出車外，消防人員約2個小時滅火，車子付之一炬。圖／民眾提供
一輛特斯拉轎車昨晚在苗栗縣獅潭鄉農路衝落邊坡起火，駕駛賴姓男子逃出車外，消防人員約2個小時滅火，車子付之一炬。圖／民眾提供
一輛特斯拉轎車昨晚在苗栗縣獅潭鄉農路衝落邊坡起火，駕駛賴姓男子逃出車外，消防人員約2個小時滅火，車子付之一炬。圖／民眾提供
一輛特斯拉轎車昨晚在苗栗縣獅潭鄉農路衝落邊坡起火，駕駛賴姓男子逃出車外，消防人員約2個小時滅火，車子付之一炬。圖／民眾提供
一輛特斯拉轎車昨晚在苗栗縣獅潭鄉農路衝落邊坡起火，駕駛賴姓男子逃出車外，消防人員約2個小時滅火，車子付之一炬。圖／民眾提供
一輛特斯拉轎車昨晚在苗栗縣獅潭鄉農路衝落邊坡起火，駕駛賴姓男子逃出車外，消防人員約2個小時滅火，車子付之一炬。圖／民眾提供

特斯拉 苗栗縣

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