特斯拉衝落獅潭農路邊坡起火付之一炬 駕駛逃出無大礙

一輛特斯拉轎車昨晚在苗栗縣獅潭鄉農路，衝落10多公尺的邊坡起火，駕駛賴姓男子腰部挫傷逃出車外，消防人員趕到車子已陷入全面燃燒，約2個小時滅火，車子付之一炬，全案警方進一步處理中。

苗栗縣政府消防局昨晚7點44分接獲警方通報，獅潭鄉百壽村一處農路發生事故，出動第五大隊及獅潭、三灣分隊4車8人趕到現場，一輛轎車在農路下方邊坡10多公尺，全面陷入燃燒，38歲賴姓駕駛已逃出，路人協助扶持到路面。