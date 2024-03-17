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又見網紅踢爆網紅 iPhone「一番賞」涉詐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

網紅蹦闆（呂育銓）15日上傳「你他X的就是個詐騙犯」影片。圖／截自YouTube／蹦闆
網紅蹦闆（呂育銓）15日上傳「你他X的就是個詐騙犯」影片。圖／截自YouTube／蹦闆
臉書「在不瘋狂就等死」前團長游否希舉辦iPhone 15「一番賞」活動，卻遭YT網紅「蹦闆」踢爆斥資包牌竟無中獎籤，提告詐欺；游昨天反控蹦闆撂人到店內鬧事，涉及恐嚇取財。

近來網紅踢爆網紅爭議事件不少，上月Tozy跟超哥的醋飯事件，才鬧到沸沸揚揚。昨天游否希又因出老千問題與蹦闆互告。

粉絲「阿浩」向蹦闆投訴，游否希娃娃機店日前舉辦抽iPhone15的活動，規則是全部三六○張牌、每張牌抽籤價格二○○元起跳，若想包牌價格會愈高，但一定會有張iPhone15的籤，但他前兩次花八萬元去玩都沒中。蹦闆和阿浩及粉絲十四日第三次到場，先砸錢包下二○○張牌，但全部摃龜，蹦闆質疑根本是斂財，再包下剩下一六○張牌，開獎完仍不見中籤，氣得提告游否希與吳姓店長涉及詐欺。

吳男認為是被阿浩設局，中籤卻不說，游否希為保護店家利益，同意賠償營收與兩支手機，他自己也退還現金四萬元，加上轉帳八萬元，本以為和解收場，沒想到阿浩拿了錢又和蹦闆到店家索討八十八萬元，決定對蹦闆等人提告恐嚇取財。

恐嚇 提告 網紅

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