中油高雄林園廠今晚火警 環保局：最高罰500萬

中油高雄林園廠10日剛發生乙烯外洩，今晚又發生火警，高市環保局同時透過AI雲端監控系統發現林園廠上空冒出濃濃黑煙，查獲汙染行為。環保局表示，火警事故產生明顯粒狀汙染物，違反空氣汙染防制法32條，可依法裁處10萬至500萬元罰鍰。

晚間6點多，林園新三輕工場發生火警，消防局派9車18人前往搶救，抵達現場發現是燃燒塔管線脫落，管線殘留的氣體乙烯燃燒中，無人員傷亡，消防人員持續出水降溫並噴射水霧稀釋乙烯濃度。

環保局表示，中油林園廠輕油裂解製程（M33）乙烯冷凍器因發生洩漏引發火警，緊急排至廢氣燃燒塔處理，產生大量粒狀汙染物，環保局AI雲端影像辨識系統發出警告。