聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油高雄林園廠今晚火警 環保局：最高罰500萬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

中油高雄林園廠10日剛發生乙烯外洩，今晚又發生火警，高市環保局同時透過AI雲端監控系統發現林園廠上空冒出濃濃黑煙，查獲汙染行為。環保局表示，火警事故產生明顯粒狀汙染物，違反空氣汙染防制法32條，可依法裁處10萬至500萬元罰鍰。

晚間6點多，林園新三輕工場發生火警，消防局派9車18人前往搶救，抵達現場發現是燃燒塔管線脫落，管線殘留的氣體乙烯燃燒中，無人員傷亡，消防人員持續出水降溫並噴射水霧稀釋乙烯濃度。

環保局表示，中油林園廠輕油裂解製程（M33）乙烯冷凍器因發生洩漏引發火警，緊急排至廢氣燃燒塔處理，產生大量粒狀汙染物，環保局AI雲端影像辨識系統發出警告。

環保局說，火場目前火勢控制無擴大之虞，空汙小組在事故點周界外進行環境檢測，監測結果無異狀，將持續針對空氣品質進行監測。

中油林園廠晚間發生火警，高市環保局人員進行環境檢測，初步監測結果無異狀。圖／高市環保局提供
中油林園廠晚間發生火警，高市環保局人員進行環境檢測，初步監測結果無異狀。圖／高市環保局提供
中油林園廠晚間發生火警，高市環保局透過AI雲端監控系統發現林園廠上空冒出濃濃黑煙。圖／高市環保局提供
中油林園廠晚間發生火警，高市環保局透過AI雲端監控系統發現林園廠上空冒出濃濃黑煙。圖／高市環保局提供
中油林園廠晚間發生火警，高市環保局人員進行環境檢測，初步監測結果無異狀。圖／高市環保局提供
中油林園廠晚間發生火警，高市環保局人員進行環境檢測，初步監測結果無異狀。圖／高市環保局提供

中油

延伸閱讀

新莊民宅傳火警！火煙竄天際一發不可收拾 消防出動31車灌救

高雄網友抱怨跑車拉轉炸街 釣出一堆人：我家這邊也是

「沒帶環保杯會不安心」 徐世勲接掌北市環保局長曝不解之緣

彰化掩埋焚化廠灰爐渣回饋金 現有三鄉拒重分配

相關新聞

中油林園廠乙烯外洩失火 無人傷亡

中油林園廠新三輕工場昨晚傳火警，消防局獲報派出9車18人前往搶救，經了解疑似燃燒塔管線跳脫，導致乙烯外洩發生火警，消防人...

深夜飆車好吵 網文釣出高雄民怨

高雄市區多處路段深夜常有跑車「拉轉」炸街，民眾受不了噪音，上網抱怨小朋友都被嚇哭。警方統計過去1年攔查疑似噪音車輛1萬7...

林園廠乙烯外洩驚現火光消防搶救畫面曝光 中油說話了

中油林園廠新三輕工場今晚6時許因燃燒塔管線脫落，導致乙烯外洩燃燒產生明火，幸未傳人員傷亡；消防局獲報陸續增派12車25人...

中油高雄林園廠今晚火警 環保局：最高罰500萬

中油高雄林園廠10日剛發生乙烯外洩，今晚又發生火警，高市環保局同時透過AI雲端監控系統發現林園廠上空冒出濃濃黑煙，查獲汙...

新莊民宅傳火警！火煙竄天際一發不可收拾 消防出動31車灌救

新北市新莊區四維路171巷內一棟舊公寓四樓民宅，今天晚上近7時許冒出大量濃煙，旋即火舌竄出一發不可收拾。新北市消防局獲報...

1天跟死神搶2命！美女消防員救回基隆公車司機、被衝撞女警

基隆市上月有一名公車司機開車途中昏迷，他用盡最後力氣停下車救了全車的人，昏迷10天後醒來，已經康復出院，當天執行OHCA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。