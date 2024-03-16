中油林園廠爆火警！管線脫落殘留乙烯燃燒 消防大批人車馳援灌救

中油林園廠新三輕工場今晚6時許經傳火警，消防局握報後派出9車18人前往搶救，抵達現場發現是燃燒塔管線脫落，管線殘留的氣體乙烯燃燒中，目前無人員傷亡，消防人員持續出水降溫並噴射水霧稀釋乙烯濃度。

民代與居民痛批，3月10日中油林園廠才剛發生大量乙烯外洩事件，今天又傳出火警意外，「林園民眾早就把中油的發爐當作聖火，看習慣了」。

高雄市議員邱于軒說，中油林園廠3月10日凌晨才剛發生大量氣體外洩事件，居民事後才知洩漏的是大量有毒物乙烯，當地居民拍下一段乙烯外洩的影片，只見大量白色氣體從廠房底部冒出，伴隨著刺耳的噪音，居民說「這是火箭要發射嗎？」、「林園一號發射失敗」也有林園鄉親無奈自嘲是「住在景觀房第一排」，可看到火箭發射。

邱于軒表示，市府請中油幫高雄蓋動物園、立委要求中油幫在地蓋高中大樓，卻對在地居民最基本的要求「中油公安事故不要再如此的頻繁」，沒有強力的作為，讓她覺得啼笑皆非，受苦的只是百姓而已。

林園區里務推展聯合促進會會長、王公里長洪進財說，中油林園廠設備老舊，機器已經使用幾十年，每次卻都只是「螺絲壞了換螺絲、管路壞了換管路」，導致工安意外頻傳，中油林園廠周邊的居民每天都生活在恐懼之中，當地房價也持續低落，因為中油三不五時就「發爐」，誰敢來買這裡的房屋。

中油林園廠說，新三輕工場生產石化原料乙烯，目前意外未傳出傷亡，確實起火原因仍待調查。

中油表示，石化事業部林園廠今晚約6時，在新三輕工場發生的火警事故，由於轄區巡檢人員及時發現，並立即依標準作業程序進行應變措施，目前火勢已控制住，無人員傷亡，現場持續警戒中，以確保工作環境安全。

中油說，石化事業部已依規定通報相關主管、上級機關及林園地區地方人士，對於造成居民的不便深感抱歉，後續將從事故根本原因分析調查，強化製程管理及設備可靠度，並檢討工作標準作業程序及加強人員操作訓練，以穩定工廠檢修作業安全。