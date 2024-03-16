高醫急診區天花板冒煙 病患心有餘悸：才聞燒焦味就被推出來了

高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診區今傍晚5時許天花板突冒白煙，醫護急疏散病患，消防局出動雲梯車等12車搶救，抵達現場未發現火煙；一名躺床女病患心有餘悸指「一聞到燒焦味就被推出來了」；高醫今晚發聲明指，白煙迅速消散，8病患照護未受影響，院方正配合消防員檢查中。

高醫急診區今天傍晚5時許傳出火警，由於消防局十全分隊緊鄰高醫急診區條街區，消防局不敢大意，緊急出動包括雲梯車等12車、25人前往搶救。

消防員抵達現場後，院方人員告知是急診區天花板冒出白煙及濃厚臭味，急診區躺床的8名病患被推出在大廳等候，病床上不少病患還吊著點滴，消防員衝進急診區，發現現場並無明火。為確保人員安全，消防員配合院方機電人員進行管線巡查，經巡查後未發現異狀。

一名車禍手腳受傷在急診區的年輕女病患說，當時在急診區包紮後休息中，不久就聞到燒焦味，院方人員發現疑似電線短路，之後就她就被推出來了。

高醫今晚也針對急診煙霧事件對外說明，指出今天下午急診醫護同仁發現天花板有白煙冒出，立即通報消防隊協助，為維護病人安全，立即將該區8名病人移至隔壁區繼續維持醫療照護，醫療人員及病人照顧未受影響。

高醫並指出，現場白煙於數秒內迅速消散，未再有冒煙情形，院方與消防人員立即進行檢查勘驗，迄今未發現起火跡證，持續進行擴大詳細檢查中。