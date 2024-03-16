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包廂外擦撞爆衝突！他撂人持刀傷人 警以車追人查辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

廖姓男子今天凌晨與友人在新北市三峽區一家KTV歡唱，期間他離開包廂不慎與一男發生肢體碰撞，雙方互嗆爆發衝突。未料歡唱結束，對方找來數名友人分持刀棍揮毆廖男，造成廖男肢體受傷，所幸送醫急救沒有生命危險。警方到場對方已不見蹤影，目前已調閱監視器畫面鎖定犯嫌身分，正循線追緝中。

據了解，廖姓（23歲）周姓（22歲）兩男，昨天深夜與友人前往新北市三峽區文化路一家連鎖KTV歡唱。今天凌晨2時許，廖、周兩男走出包廂，不慎與一名男子發生肢體碰撞，雙方直接在走道上互嗆。

今天凌晨2時30分左右，廖、周兩男創結束，大家散場準備離去。不料，對方竟撂來二車數人，分持棍子及刀械朝著2人攻擊，只見現場10多人在馬路上追逐混戰，廖、周兩男遭一陣揮砍，造成其左手遭刀砍傷、頭部、腹部擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸皆無生命危險。

警方獲報趕抵，逞凶一方已分乘兩輛汽車，往新莊方向逃逸，案經警調閱監視器畫面，鎖定眾煞身分，目前正循線追緝犯嫌到案說明，後續朝妨害秩序、傷害等罪嫌偵辦。

新北市三峽區一家KTV今天凌晨發生兩派人馬鬥毆，目前警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區一家KTV今天凌晨發生兩派人馬鬥毆，目前警方循線追人到案說明。記者曾伯愷／翻攝

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