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影／恐怖畫面曝光！高雄2機車對撞 剎車桿插騎士右腳掌鋸斷送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區今天中午發生一起恐怖車禍，陳姓男子騎機車行經新民路，和同方向直行的黃姓男子機車擦撞，黃男倒地後，右腳掌慘遭機車剎車拉桿插入，消防人員到場，黃意識清楚，緊急鋸斷剎車拉桿後，將他送醫治療，幸無生命危險。

警方調查，這起車禍意外發生在今天中午12時15分許，當時陳姓男子（20歲）騎機車沿新民路南向北方向直行，與同向直行黃姓男子（61歲）的機車發生擦撞，黃男倒地後，右腳掌當場被剎車拉桿插入，痛得哀號。

消防局獲報，指一名騎士腳部遭異物穿刺，救護人員到場才發現黃的右腳掌插入一根剎車拉桿，雖黃意識清醒，恐時間拖久會有生命危險，先緊急將剎車桿鋸斷一截後將黃送醫急救，幸送醫後意識清醒、無生命危險；陳則手腳輕微擦挫傷。

警方事後對雙方施以酒測，無酒駕行為，詳細車禍肇因交由交通大隊進一步分析研判。

高雄市黃姓男子騎機車行經三民區一處路口，和另輛機車擦撞，倒地後，右腳掌慘遭機車剎車拉桿插入，救護員急鋸斷剎車拉桿，將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子騎機車行經三民區一處路口，和另輛機車擦撞，倒地後，右腳掌慘遭機車剎車拉桿插入，救護員急鋸斷剎車拉桿，將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子騎機車行經三民區一處路口，和另輛機車擦撞，倒地後，右腳掌慘遭機車剎車拉桿插入，救護員急鋸斷剎車拉桿，將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子騎機車行經三民區一處路口，和另輛機車擦撞，倒地後，右腳掌慘遭機車剎車拉桿插入，救護員急鋸斷剎車拉桿，將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子騎機車行經三民區一處路口，和另輛機車擦撞，倒地後，右腳掌慘遭機車剎車拉桿插入，救護員急鋸斷剎車拉桿，將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子騎機車行經三民區一處路口，和另輛機車擦撞，倒地後，右腳掌慘遭機車剎車拉桿插入，救護員急鋸斷剎車拉桿，將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子騎機車行經三民區一處路口，和另輛機車擦撞，倒地後，右腳掌慘遭機車剎車拉桿插入，救護員急鋸斷剎車拉桿，將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子騎機車行經三民區一處路口，和另輛機車擦撞，倒地後，右腳掌慘遭機車剎車拉桿插入，救護員急鋸斷剎車拉桿，將他送醫治療。記者石秀華／翻攝

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