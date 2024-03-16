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好玩燒衛生紙隨手一扔 室友機車置物箱起火 警察也來了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

史姓男子今天上午好玩，在新北三重租處樓下點燃衛生紙隨處一丟，不巧燒到室友機車置物箱，警、消到場發現是史男所為，當場逮捕依法究辦。偵詢時史男辯稱是燒衛生紙不慎燒熔室友機車置物箱，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，史姓男子（45歲）今天上午7時27分左右，在新北市三重區正義北路352巷租處樓下，點燃打火機燃衛生紙，過程中，史男將燒起衛生紙隨手一扔，不巧丟進室友機車置物箱當場燒熔，他趕緊徒手滅火。

警、消獲報趕抵，現場火勢已滅，經檢視置物箱現場疑似人為縱火，經調閱民間監視器，發現史男於案發前，手持打火機點燃衛生紙，放進機車前方置物箱導致燒熔，循線在史男租住逮人，帶回偵辦。

偵詢時，史男辯稱是不小心導致，否認刻意縱火，還說「那是我室友的車子，我怎麼可能去燒？」機車車主林男則說，兩人沒有過節，平時互動正常，不知道他為何燒車？警詢後依公共危險罪嫌將蔡男移送法辦。

蔡男燒衛生紙隨手丟在室友機車置物箱內起火燒熔，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男燒衛生紙隨手丟在室友機車置物箱內起火燒熔，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男燒衛生紙隨手丟在室友機車置物箱內起火燒熔，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男燒衛生紙隨手丟在室友機車置物箱內起火燒熔，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男燒衛生紙隨手丟在室友機車置物箱內起火燒熔，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男燒衛生紙隨手丟在室友機車置物箱內起火燒熔，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男燒衛生紙隨手丟在室友機車置物箱內起火燒熔，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
蔡男燒衛生紙隨手丟在室友機車置物箱內起火燒熔，遭警逮捕依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

室友 火災 衛生紙

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