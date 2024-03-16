憂父病心情不佳...汐止男駕車狂叭暴衝又急煞 警掏槍壓制逮人

新北市陳姓男子今天上午在汐止區建成路上危險駕車，不僅狂按喇叭，來回暴衝又急煞，警方掏槍強行壓制逮人，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

汐止警方今天下午8時51分獲報，汐止區建成路57巷內有一輛廂型車危險駕車，不僅狂按喇叭，不斷來回暴衝又緊急煞車，轄區汐止派出所員警到場處理，陳男（46歲）堅持坐在車上不肯下車受檢，員警見情況危急，當場掏槍並以實施強制力，強行拉開車門將陳男從駕駛座上拖下車，壓制在地當場逮捕。