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憂父病心情不佳...汐止男駕車狂叭暴衝又急煞 警掏槍壓制逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子今天上午在汐止區建成路上危險駕車，不僅狂按喇叭，來回暴衝又急煞，警方掏槍強行壓制逮人，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

汐止警方今天下午8時51分獲報，汐止區建成路57巷內有一輛廂型車危險駕車，不僅狂按喇叭，不斷來回暴衝又緊急煞車，轄區汐止派出所員警到場處理，陳男（46歲）堅持坐在車上不肯下車受檢，員警見情況危急，當場掏槍並以實施強制力，強行拉開車門將陳男從駕駛座上拖下車，壓制在地當場逮捕。

據了解，疑似因其父親近期身體不適就醫，導致陳男心情不佳，為發洩心中不滿情緒而出現嚴重失控的危險駕駛行為。陳男酒測值為零，警詢後今依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，陳男違反道路交通違規部分，另依道路交通管理處罰條例第43條製單告發。

新北市陳姓男子今天上午在汐止區建成路危險駕車，不僅狂按喇叭，來回暴衝又急煞，警方掏槍強行壓制逮人，警詢後依公共危險罪嫌送辦。圖／翻攝臉書汐止集團
新北市陳姓男子今天上午在汐止區建成路危險駕車，不僅狂按喇叭，來回暴衝又急煞，警方掏槍強行壓制逮人，警詢後依公共危險罪嫌送辦。圖／翻攝臉書汐止集團
新北市陳姓男子今天上午在汐止區建成路危險駕車，不僅狂按喇叭，來回暴衝又急煞，警方掏槍強行壓制逮人，警詢後依公共危險罪嫌送辦。圖／翻攝臉書汐止集團
新北市陳姓男子今天上午在汐止區建成路危險駕車，不僅狂按喇叭，來回暴衝又急煞，警方掏槍強行壓制逮人，警詢後依公共危險罪嫌送辦。圖／翻攝臉書汐止集團

失控 汐止

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