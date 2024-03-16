汐止大坑溪染白...營建工地恐罰600萬 洗車場也被抓

新北市環保局昨查獲中國建築經理股份有限公司起造汐止區橫科路附近的營建工地，將作業廢水排入溪流，染白大坑溪，依水汙染防治法告發，最高可處600萬元以下罰鍰。沒想到稽查員沿大坑溪巡查時，又發現一旁自助洗車場正進行洗車作業，泡沫廢水排入水溝，違反廢棄物清理法，當場告發並通知負責人改善，最高可處6千元。

環保局昨接獲民眾陳情，汐止區橫科路52巷旁建商排放泥水染白大坑溪，派員前往查處，發現該工地正進行探井作業，作業人員將地面的逕流廢水抽至鑽孔機使用，所產生的泥砂廢水未經沉砂池沉澱處理，就直接排入大坑溪中。

環保局表示，一定規模以上的營建工程施工前，應設置適當防治措施及設備，並申請逕流廢水削減計畫，經核准後據以實施，而該工地產生的廢水，未依計畫內容規定，先經過沉砂池妥善處理後再排放，已違反水汙染防治法第18條規定。

該工地張姓主任也承認疏失，表示施工時未留意廢水排放狀況，非常抱歉，隨即將廢水導入沉砂池中處理。

另稽查員沿路巡查時，又發現一旁大象自助洗車場未妥善處理泡沫汙水，就直接排放至水溝中，造成汙染，除了依違反廢棄物清理法第27條第2款規定告發，後續將通知洗車場負責人到案說明，並要求採取適當的防護措施，以保護河川水質。