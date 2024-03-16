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影／高雄輕軌雙列車通過...三寶突駕車左轉 網酸：撞到就賠死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛轎車昨傍晚行經大順路與莊敬路輕軌路段，適雙向列車正要通行，但駕駛通過路口時卻突然左轉，還好列車速度不快未撞上，畫面被民眾拍下PO網，酸有夠誇張，號誌都沒在看，撞到就賠死了。

臉書社團「高雄大小事」有網友貼文指，昨天傍晚5點多，輕軌接近大順路與莊敬路時，一輛轎車明明在左轉道停等，列車準備過路口時卻突然左轉，左轉號誌都還沒亮，而且當時雙向都有列車要通過，還好當時車速不快不然就A到了，有夠誇張連個號誌都沒在看。

有網友看見影片畫面，狠酸「等他撞到就賠死了」、「87分不能再」、「高雄三寶日常」、「重罰」。

轄區三民二警分局警方指出，未接獲報案；警方表示，若駕駛人在輕軌運行軌道上等候左轉，不依規定避讓大眾運輸車輛，恐違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第17款，可處600元以上1800元以下罰鍰。

高雄輕軌昨傍晚接近大順路與莊敬路時，一輛轎車突然左轉，當時雙向都有列車要通過，還好當時車速不快，網酸「撞到就賠死」。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄輕軌昨傍晚接近大順路與莊敬路時，一輛轎車突然左轉，當時雙向都有列車要通過，還好當時車速不快，網酸「撞到就賠死」。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄輕軌昨傍晚接近大順路與莊敬路時，一輛轎車突然左轉，當時雙向都有列車要通過，還好當時車速不快，網酸「撞到就賠死」。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄輕軌昨傍晚接近大順路與莊敬路時，一輛轎車突然左轉，當時雙向都有列車要通過，還好當時車速不快，網酸「撞到就賠死」。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

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