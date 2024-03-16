兒虐會議結論 王薇君批「不及格」：收出養程序應優化

台北市待收養童剴剴去年12月遭保母虐死，衛福部時隔3個月，昨日下午首次邀請兒福聯盟及雙北社會局舉行檢討報告，歷時近4小時討論，產出的8點結論，卻了無新意，遭民團批評是不及格，應退會重寫。兒權會創會理事長王薇君說，兒虐防治應善用科技，要社工突襲訪視根本不符實務狀況，而收出養程序更應整體優化，不是只改權責劃分。

王薇君表示，衛福部檢討會議並未邀請民團，這很瞎、不接地氣，學者專家意見固然重要，但實務工作者可以提供第一線工作觀察建議，但不論中央、北北基桃檢討會議，都未邀民團代表與會，專家、官員關在辦公室裡訂指引，就想改變事情。衛福部兒虐會議結論中，要訂定指引，加強保母訪視頻率，但能增加幾次、頻率有多密集，都有待討論，是否能攔住兒虐更是有待商榷。

王薇君是遭虐死男童王昊的姑姑，她表示，當初王昊21天就被虐待的不成人形，而衛福部要社工不定時訪查，這實務上可行性低，是以石器時代手法防治兒虐，不如以科技方式，設計APP讓保母定時上傳孩子影像，並上傳雲端，而社工訪視也可利用該系統，若有異狀時再手寫報告，同時減輕社工工作負擔。衛福部會議結論根本不及格，要「退回重寫。」

衛福部提出將把出養認定由社福機構改由地方政府負責。王薇君則點出問題，國內收出養評估時間很長，曾有欲收養民眾向兒權會反應，等待超過2年時間，耐心都被磨光，而這不單是收養者的問題，等待收養期間延長，連帶導致孩童必須暫行安置，這段過渡期間，孩童沒有經過嚴加審核的寄養、收養家庭，而待在保母或機構中，加上親人未必能夠探視，期間遭受兒虐的可能性就會增加，盼政府亡羊補牢，優化收出養程序，而非只是把權責轉交。