影／高雄「市區猴子」沿路蛇行 警發現不止1項違規全開罰

1名機車騎士在高雄市苓雅區三多一路，沿路蛇行約200公尺，路人錄下影片，向警方檢舉，高雄市警方確認騎士違規，連開2項違規，並吊扣牌照6個月。

網路社群傳出機車騎士違規影像，顯示騎士在高雄市苓雅區三多一路，沿路左右搖擺、蛇行前進，路人以行車記錄器錄下錄下影片，大呼「哪裡來的猴子？」檢舉影像向警方檢舉騎士違規。

據高雄市警苓雅分局檢視影片，並調閱相關路口監錄影像，指出機車騎士於2月28日上午10時50分許，在三多一路蛇行行為，違反道路交通管理處罰條例。警方並發現騎士除了蛇行，還超越雙黃線超越前方轎車，也一併開罰。