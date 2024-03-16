高雄女疑心臟不適釀車禍 醫師籲：開車胸悶勿強忍不適

高雄賴姓女子昨天中午12時許，開車行經鳳山區林森路，疑因突然心臟不適，車輛失控逆向擦撞停在路邊停車格的小貨車，小貨車又撞到後方白色汽車，車輛「疊羅漢」如天竺鼠車車現實版本。心臟內科醫師提醒，開車時感到胸悶、胸口不適，切忌強忍不舒服，繼續開車行駛，以免造成交通事故發生。

警方表示，賴姓女子（37歲）因一時心臟不適，失控逆向並撞上路邊停車的小貨車，小貨車再推撞後方白色汽車，賴女受傷幸意識清楚，警方到醫院對她實施酒測，酒測值沒有酒精反應，確實車禍肇事原因仍待後續調查釐清。

高雄市立大同醫院心臟內科主治醫師郭炫孚說，若在開車時發現胸口不適，先安全地將車子停放到路邊，並呼叫親朋好友家屬，或撥打119求救，同時將引擎熄火、放下車窗，打開中控鎖，等待救援，如果此時身上有攜帶俗稱舌下片的硝化甘油，也可嘗試服用一顆來緩解不適症狀。

郭炫孚強調，民眾開車時突然覺得胸口不適，千萬不要強忍胸口不舒服，繼續開車，以免更緊急的狀況發生，導致交通事故產生。