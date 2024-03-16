影／安坑隧道北口9車追撞釀2死6傷 疑大貨車碰撞引起

國道三號北上32公里處安坑隧道北口今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成7輛小客車中的8人受傷，其中2人卡在車內被救出，但現場已無生命跡象，送醫後不治。據國道警察初步調查，50多歲劉姓男子駕駛營業半聯結車行駛在中外側車道，疑似未注意碰撞中線車道由70餘歲謝姓男子駕駛的黑色汽車，導致造成後續其他7輛車肇事。

現場於6時55分排除，這起事故造成2名70餘歲駕駛簡姓及謝姓男子送醫後宣告不治、6人受傷，相關肇因警方尚在調查中。