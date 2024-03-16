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影／安坑隧道北口9車追撞釀2死6傷 疑大貨車碰撞引起

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

國道三號北上32公里處安坑隧道北口今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成7輛小客車中的8人受傷，其中2人卡在車內被救出，但現場已無生命跡象，送醫後不治。據國道警察初步調查，50多歲劉姓男子駕駛營業半聯結車行駛在中外側車道，疑似未注意碰撞中線車道由70餘歲謝姓男子駕駛的黑色汽車，導致造成後續其他7輛車肇事。

現場於6時55分排除，這起事故造成2名70餘歲駕駛簡姓及謝姓男子送醫後宣告不治、6人受傷，相關肇因警方尚在調查中。

據了解，兩名OHCA重傷患者為銀色豐田Yaris車的74歲謝姓男子及一名黑色豐田Altis車的70多歲簡姓男子，分別送往新店慈濟及耕莘醫院急救，但最後仍宣告傷重不治，另有53歲楊姓男子與妻子林女和兩個兒子共一家四口均受輕傷，送往耕莘醫院安康分院，69歲黃姓男子和謝男的71歲周姓女子二人輕傷，送往耕莘醫院。這起車禍現場共有一輛大貨車及一輛小貨車及7輛轎車發生追撞，至於確實事發原因及責任歸屬現由國道警方調查中。

國3北上安坑隧道北口今天清晨發生9車追撞車禍釀2死6傷，疑外側車道大貨車不慎失控碰撞中線車道汽車引起連環追撞。記者王長鼎／翻攝
國3北上安坑隧道北口今天清晨發生9車追撞車禍釀2死6傷，疑外側車道大貨車不慎失控碰撞中線車道汽車引起連環追撞。記者王長鼎／翻攝
國3北上安坑隧道北口今天清晨發生9車追撞車禍釀2死6傷，疑外側車道大貨車不慎失控碰撞中線車道汽車引起連環追撞。記者王長鼎／翻攝
國3北上安坑隧道北口今天清晨發生9車追撞車禍釀2死6傷，疑外側車道大貨車不慎失控碰撞中線車道汽車引起連環追撞。記者王長鼎／翻攝
國3北上安坑隧道北口今天清晨發生9車追撞車禍釀2死6傷，疑外側車道大貨車不慎失控碰撞中線車道汽車引起連環追撞。記者王長鼎／翻攝
國3北上安坑隧道北口今天清晨發生9車追撞車禍釀2死6傷，疑外側車道大貨車不慎失控碰撞中線車道汽車引起連環追撞。記者王長鼎／翻攝

國道 車禍 車道

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