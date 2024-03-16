24歲男駕車失控衝出三義交流道 保時捷車身一側幾乎撞爛

24歲姜姓男子今天清晨5點左右駕車北上，行經國道1號三義交流道時突然失控衝出匝道護欄，男子駕駛的保時捷轎車受損嚴重，他滿身是血陷入昏迷，苗栗縣消防局據報將他送醫救治。事故發生原因和責任，國道警方調查處理中。

苗栗縣消防局表示，指揮中心清晨5點4分接獲報案，國1北上三義交流道口發生車禍，派員趕往救援，將意識昏迷的男性 駕駛人救出，送往苗栗市大千綜合醫院救治。