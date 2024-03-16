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影／高雄男違規遇警竟加速逃竄 受阻下車說出原因
高雄林姓男子開休旅車停紅燈，占據機車停等區，員警指示他靠路邊，他在綠燈一亮卻加速逃竄。警方立刻追上攔阻他的去路，他一下車便說出原因「我被通（通緝）」。
3月14日晚間7時許，林姓男子（57歲）在高雄市小港區桂陽路與桂園路口停等紅燈，小港警分局桂陽派出所員警見狀，上前要取締他違規，要他靠邊停車，他等到綠燈亮起，原本緩緩轉彎，不料卻加速逃竄，員警立即鳴起警笛聲追去。
不久，林姓男子因前方車輛停等紅燈，去路受阻，員警立即攔上堵住他的去路，喝令他下車受檢，問他為何逃跑，他一下車就稱「我被通（通緝）」。
警方查出，林姓男子涉違反森林法，去年12月遭橋頭地檢署通緝。員警責問「只是沒到案，跑什麼跑」，他才解釋，說這次被判刑，要關2年多，家中經濟都得靠它他支撐，不放心家人才躲避警方盤查。全案警詢後仍依法將他解送歸案。
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