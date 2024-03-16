影／高雄男違規遇警竟加速逃竄 受阻下車說出原因

高雄林姓男子開休旅車停紅燈，占據機車停等區，員警指示他靠路邊，他在綠燈一亮卻加速逃竄。警方立刻追上攔阻他的去路，他一下車便說出原因「我被通（通緝）」。

3月14日晚間7時許，林姓男子（57歲）在高雄市小港區桂陽路與桂園路口停等紅燈，小港警分局桂陽派出所員警見狀，上前要取締他違規，要他靠邊停車，他等到綠燈亮起，原本緩緩轉彎，不料卻加速逃竄，員警立即鳴起警笛聲追去。

不久，林姓男子因前方車輛停等紅燈，去路受阻，員警立即攔上堵住他的去路，喝令他下車受檢，問他為何逃跑，他一下車就稱「我被通（通緝）」。