高雄妙齡女車手掛假名證件 六旬婦290萬元險入她手中

高雄67歲姚姓婦人聽信假投資公司客服人員巧言話術，誤以為投資必有「高報酬」利潤，因而不疑有他準備290萬元欲面交投資，但姚家人知悉後，察覺有異疑似受騙，遂向警求助；警將計就計要求姚婦假意配合詐團，實則埋伏住家等待車手現身，果然當下逮獲楊姓、謝姓兩女車手，依詐欺罪現行犯送辦。

「妳成年了嗎？」員警向21歲楊女詢問，因她疑替詐團跑腿，欲收取姚290萬，身形就像高中生的楊女驚慌回答「是！」向警交付真實身分證後，卻無法說明為何自己要掛著的假造的專員證件，當場與屋外徘徊把風的21歲謝姓女同夥，被警方依詐欺罪逮捕。