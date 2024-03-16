影／國3北上安坑隧道北口9車追撞 2人受困車內重傷送醫不治6人輕傷

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聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

國道三號北上安坑隧道北口今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成7輛小客車中的8人受傷，其中2人卡在車內被救出，但現場已無生命跡象，送醫後不治，消防人員、國道員警及高公局協力廠商已到場交管及處理，一度影響全線4線車道，僅開放路肩通行，確實事故發生原因，現由國道警方調查釐清。

新北市消防局指出，國道三號今晨北上31.7公里安坑隧道北口車禍案 ，現場為9輛汽車追撞車禍，總共造成8名輕重傷，其中2名男子OHCA、6名輕傷，現場影響全線4線車道，一度僅開放路肩通行。現場4車道，事故車輛占用了內側、中線及外側路肩車道，後經初步排除，外二線可通行，但也造成後方回堵到中和，超過3公里，直到今天上午7時18分全面恢復通車。

據了解，兩名OHCA重傷患者為銀色豐田Yaris車的74歲謝姓男子及一名黑色豐田Altis車的簡姓男子，分別送往新店慈濟及耕莘醫院急救，但最後仍宣告傷重不治，另有53歲楊姓男子與妻子林女和兩個兒子共一家四口均受輕傷，送往耕莘醫院安康分院，69歲黃姓男子和71歲周姓女子二人輕傷，送往耕莘醫院。

這起車禍現場共有一輛大貨車及一輛小貨車及7輛轎車發生追撞，至於確實事發原因及責任歸屬現由國道警方調查中。

國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，一度占用4 線車道，直到今天上午7時18分才排除全面恢復通車。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，一度占用4 線車道，直到今天上午7時18分才排除全面恢復通車。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，一度占用4 線車道，直到今天上午7時18分才排除全面恢復通車。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，一度占用4 線車道，直到今天上午7時18分才排除全面恢復通車。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，一度占用4 線車道，直到今天上午7時18分才排除全面恢復通車。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，一度占用4 線車道，直到今天上午7時18分才排除全面恢復通車。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，一度占用4 線車道，直到今天上午7時18分才排除全面恢復通車。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，一度占用4 線車道，直到今天上午7時18分才排除全面恢復通車。記者王長鼎／翻攝

國道 車禍 車道

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