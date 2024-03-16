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影／高雄女駕駛心臟不適撞車 廂型車「疊羅漢」騎上轎車壓扁車頂
賴姓女子昨午駕車行經高雄市鳳山區林森路時，一時心臟不適，車失控逆向撞上路邊停車格的廂型車，因巨大撞擊力，廂型車被剷起後，後輪直接騎上後方的轎車，掀起引擎蓋、壓垮車頂，警消獲報趕抵，幸肇事的賴女僅受輕傷，送醫無大礙。
鳳山警分局南成派出所警方昨天中午12時許接獲林森路一起車禍事故通報， 警消抵達現場，見一輛轎車車頭對撞路邊停車格內的廂型車，廂型車後輪騎上後方的轎車，轎車連引擎蓋都被掀起、車頂慘被壓垮，車禍造成的這一幕奇景，讓路人當場看傻眼。
經警方調查，肇事的賴姓女子（37歲）當時駕車行經事故路段時，賴因一時心臟不適，失控逆向撞上路邊停車的廂型車，廂型車又往後推撞白色轎車，所幸賴僅輕微受傷、頭暈、意識清楚，送醫後無大礙。
警方調閱監視器查證車禍事故，畫面顯示，賴女當時駕車直衝對向路邊停車格的廂型車釀禍。
後警方到醫院對賴實施酒測，無酒駕行為，由交通分隊測繪現場，並通知遭擦撞的倒楣車主製作筆錄，以釐清肇責和賠償事宜。
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