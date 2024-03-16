快訊

美國聯合航空又出包！客機「飛行期間」外部面板飛脫…安全降落

影／高雄女駕駛心臟不適！廂型車「疊羅漢」騎上轎車壓扁車頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄女駕駛心臟不適撞車 廂型車「疊羅漢」騎上轎車壓扁車頂

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

賴姓女子昨午駕車行經高雄市鳳山區林森路時，一時心臟不適，車失控逆向撞上路邊停車格的廂型車，因巨大撞擊力，廂型車被剷起後，後輪直接騎上後方的轎車，掀起引擎蓋、壓垮車頂，警消獲報趕抵，幸肇事的賴女僅受輕傷，送醫無大礙。

鳳山警分局南成派出所警方昨天中午12時許接獲林森路一起車禍事故通報， 警消抵達現場，見一輛轎車車頭對撞路邊停車格內的廂型車，廂型車後輪騎上後方的轎車，轎車連引擎蓋都被掀起、車頂慘被壓垮，車禍造成的這一幕奇景，讓路人當場看傻眼。

經警方調查，肇事的賴姓女子（37歲）當時駕車行經事故路段時，賴因一時心臟不適，失控逆向撞上路邊停車的廂型車，廂型車又往後推撞白色轎車，所幸賴僅輕微受傷、頭暈、意識清楚，送醫後無大礙。

警方調閱監視器查證車禍事故，畫面顯示，賴女當時駕車直衝對向路邊停車格的廂型車釀禍。

後警方到醫院對賴實施酒測，無酒駕行為，由交通分隊測繪現場，並通知遭擦撞的倒楣車主製作筆錄，以釐清肇責和賠償事宜。

賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，廂型車後輪騎上後方轎車，將引擎蓋掀起、車頂壓垮。記者石秀華／翻攝
賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，廂型車後輪騎上後方轎車，將引擎蓋掀起、車頂壓垮。記者石秀華／翻攝
賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，廂型車後輪騎上後方轎車，轎車引擎蓋整片被掀起、車頂被壓垮。記者石秀華／翻攝
賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，廂型車後輪騎上後方轎車，轎車引擎蓋整片被掀起、車頂被壓垮。記者石秀華／翻攝
賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，廂型車後輪騎上後方轎車，將引擎蓋掀起、車頂壓垮。記者石秀華／翻攝
賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，廂型車後輪騎上後方轎車，將引擎蓋掀起、車頂壓垮。記者石秀華／翻攝
賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，廂型車後輪騎上後方轎車，將引擎蓋掀起、車頂壓垮。記者石秀華／翻攝
賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，廂型車後輪騎上後方轎車，將引擎蓋掀起、車頂壓垮。記者石秀華／翻攝
賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，廂型車後輪騎上後方轎車，將引擎蓋掀起、車頂壓垮。記者石秀華／翻攝
賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，廂型車後輪騎上後方轎車，將引擎蓋掀起、車頂壓垮。記者石秀華／翻攝
賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，兩車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
賴姓女子昨午駕車在高雄市鳳山區林森路，因心臟不適，失控逆向撞上路邊廂型車，兩車車頭毀損。記者石秀華／翻攝

停車格 車禍 高雄市

延伸閱讀

警員盤查可疑男子被車載走 警力支援逮捕通緝犯

傻眼！轎車臨停國道內側車道 女駕駛下車站中央分隔島

影／高雄轎車右轉緊貼機車害女騎士摔傷 網驚問：這怎麼躲

影／南投休旅車深夜衝撞員警 霹靂小組連開10槍反擊

相關新聞

影／國3北上安坑隧道北口9車追撞 2人受困車內重傷送醫不治6人輕傷

國道三號北上安坑隧道北口今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成7輛小客車中的8人受傷，其中2人卡在車內被救出，但現場...

奇萊山尋根30師生遇落石 黑鷹今晨出動救援3女生就醫

花蓮縣秀林國中舉辦奇萊山登山尋根活動，師生30人昨天攻頂奇萊北峰後，返回山屋途中遇到落石，造成4人受傷，其中1個人輕微擦...

影／高雄女駕駛心臟不適撞車 廂型車「疊羅漢」騎上轎車壓扁車頂

賴姓女子昨午駕車行經高雄市鳳山區林森路時，一時心臟不適，車失控逆向撞上路邊停車格的廂型車，因巨大撞擊力，廂型車被剷起後，...

疑下雨天煞不住...台64休旅車追撞前車 翻覆橫躺車道

新北市消防局昨晚11時許獲報，台64線快速道14公里處，板橋往五股方向，發生2輛小客車追撞事故，疑有人受困。消防人員到場...

高雄妙齡女車手掛假名證件 六旬婦290萬元險入她手中

高雄67歲姚姓婦人聽信假投資公司客服人員巧言話術，誤以為投資必有「高報酬」利潤，因而不疑有他準備290萬元欲面交投資，但...

影／國3北上安坑隧道出口9車追撞 8人受傷其中2人無生命跡象

國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，消防人員、國道員警及高公局協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。