快訊

美國聯合航空又出包！客機「飛行期間」外部面板飛脫…安全降落

影／高雄女駕駛心臟不適！廂型車「疊羅漢」騎上轎車壓扁車頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國3北上安坑隧道出口9車追撞 8人受傷其中2人無生命跡象

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，消防人員、國道員警及高公局協力廠商已到場交管及處理，一度影響全線4線車道，僅開放路肩通行，確實事故發生原因，現由國道警方調查釐清。

新北消防局指出，國道三號今晨北上31.7公里(安坑隧道北口)車禍案 ，現場為9輛汽車追撞車禍，總共造成8名輕重傷(2名OHCA、6名輕傷)，現場影響全線4線車道(僅開放路肩通行)。現場4車道，事故車輛占用了內側、中線及外側路肩車道，後經初步排除，外二線可通行，但也造成後方回堵到中和，超過3公里。

8名輕重傷者，共計6男2女，2名OHCA(到院前心肺功能停止)：60歲男及50歲男送往新店慈濟急救；其餘6人輕傷，意識清楚，4人包括楊男(20歲)、楊男(53歲)、楊男(25歲)、林女(50歲)送往安康耕莘，黃男(69歲)、(周女71歲)送往新店耕莘醫院救治。

國道三號北上安坑隧道今天傳出9車追撞，二人無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天傳出9車追撞，二人無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天傳出9車追撞，二人無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天傳出9車追撞，二人無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天傳出9車追撞，2人無生命跡象，現場車輛毀損嚴重。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天傳出9車追撞，2人無生命跡象，現場車輛毀損嚴重。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天傳出9車追撞，2人無生命跡象，現場車輛毀損嚴重。記者王長鼎／翻攝
國道三號北上安坑隧道今天傳出9車追撞，2人無生命跡象，現場車輛毀損嚴重。記者王長鼎／翻攝

國道 車禍 車道

延伸閱讀

新北台64線兩車追撞 一車側翻一人受傷送醫

又撞緩撞車！德系性能SUV駕駛供稱當時有開輔助系統

小客車追撞前車後衝進超商 目擊者：駕駛還在車上睡大覺

國1南下員林路段5車追撞 一度回堵5公里幸無人傷

相關新聞

影／高雄女駕駛心臟不適撞車 廂型車「疊羅漢」騎上轎車壓扁車頂

賴姓女子昨午駕車行經高雄市鳳山區林森路時，一時心臟不適，車失控逆向撞上路邊停車格的廂型車，因巨大撞擊力，廂型車被剷起後，...

影／國3北上安坑隧道出口9車追撞 8人受傷其中2人無生命跡象

國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，消防人員、國道員警及高公局協...

新北鶯歌女子情緒突失控 推倒商品掌摑超商店員…挨告

黃姓女子昨天晚上突然情緒失控，動手掌摑新北鶯歌一家超商店員，還推倒店內貨架商品，店內客人驚見紛紛走避，店家立即打電話報警...

陽台晾衣阻通風 1家5口洗澡一氧化碳中毒

最近天氣冷熱變化大，台中市消防局統計，去年一氧化碳中毒事件9件，今年迄今已有5件，多是天冷緊閉門窗，瓦斯燃燒不完全導致。...

苗栗頭份9月嬰爬行 被保母撥翻 家長盼釐清

台北1歲男童遭合格保母虐死，全國譁然。苗栗一名母親擔心9個月大的兒子送托照顧情況，透過托嬰中心的雲端監視系統關心，結果看...

新北台64線兩車追撞 一車側翻一人受傷送醫

吳姓男子昨天深夜開車行經新北市台64線快速道路，不慎失控追撞前方一輛汽車，導致吳男人車側翻，他自行脫困爬出車外求援，前方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。