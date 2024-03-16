聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／國3北上安坑隧道出口9車追撞 8人受傷其中2人無生命跡象
國道三號北上安坑隧道今天清晨5時38分發生9車追撞車禍，共造成8人受傷，其中二人無生命跡象，消防人員、國道員警及高公局協力廠商已到場交管及處理，一度影響全線4線車道，僅開放路肩通行，確實事故發生原因，現由國道警方調查釐清。
新北消防局指出，國道三號今晨北上31.7公里(安坑隧道北口)車禍案 ，現場為9輛汽車追撞車禍，總共造成8名輕重傷(2名OHCA、6名輕傷)，現場影響全線4線車道(僅開放路肩通行)。現場4車道，事故車輛占用了內側、中線及外側路肩車道，後經初步排除，外二線可通行，但也造成後方回堵到中和，超過3公里。
8名輕重傷者，共計6男2女，2名OHCA(到院前心肺功能停止)：60歲男及50歲男送往新店慈濟急救；其餘6人輕傷，意識清楚，4人包括楊男(20歲)、楊男(53歲)、楊男(25歲)、林女(50歲)送往安康耕莘，黃男(69歲)、(周女71歲)送往新店耕莘醫院救治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言