新北台64線兩車追撞 一車側翻一人受傷送醫
吳姓男子昨天深夜開車行經新北市台64線快速道路，不慎失控追撞前方一輛汽車，導致吳男人車側翻，他自行脫困爬出車外求援，前方一車4人則毫髮無傷。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視吳男胸悶、身體無明顯外傷，緊急送醫急救沒有大礙。肇事駕駛酒測值待驗，事故原因待查。
據了解，吳姓男子（72歲）今天晚上11時許，開車行經新北市三重區台64線快速道路往五股方向，途中行經14.7公里處，不慎失控追撞前方另輛汽車，撞擊瞬間吳男人車側翻，一度影響車流通行，所幸沒有波及其他路過人車。
新北市警、消獲報出動人車趕抵，吳男已自行脫困爬出車外，救護人員檢視兩車5人，僅吳男胸悶、身體沒有明顯外傷，前車4人未受傷，救護人員趕緊協助吳男送醫檢查，沒有大礙。
今天凌晨零時21分左右警方排除路況、恢復通行，肇事雙方酒測值待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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