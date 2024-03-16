新北蘆洲男子墜樓不治 路人驚見竟是哥哥

新北李姓男子不明原因墜落在蘆洲區永安南路二段一處鐵皮屋頂，經送醫仍不治。示意圖／聯合報系資料照片 新北警方今晚表示，李姓男子不明原因墜落在蘆洲區永安南路二段一處鐵皮屋頂，經送醫仍不治，將報檢方相驗。救援過程中有男子路過，赫然發現墜樓者是他哥哥，墜樓原因待查。

新北市蘆洲警分局表示，今晚8時許接獲市府消防局轉報，蘆洲區永安南路二段某巷口的商場鐵皮屋頂，疑似有民眾墜樓，立即派警力現場指揮，拉設封鎖線以利救援。

警方說，調查現場墜樓者為李姓男子，被送往新光醫院就醫。救援過程中剛好有路人經過，赫然發現傷者是其哥哥。

警方說，男子送醫急救仍不治，初步調查排除外力因素，李男平時並不住在該社區，詳細墜樓原因，將調閱監視器釐清，並報請檢方相驗。

消防局說，是與墜樓者不相識的人發現屋頂疑有人墜樓而報案，據報後前往救援，但並不清楚是從哪一樓層墜落至旁邊商場的鐵皮屋頂處。男子被救出時昏迷，右小腿骨折，緊急送往台北市新光醫院急救。

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