快訊

北市議員陳重文涉貪…北檢聲押禁見被駁回 法官裁定200萬元交保

獨／增資成導火線…新光吳家兄弟爆衝突 數度爭執無交集

獨／大股東遲不掏錢增資…金管會黃天牧震怒！對新光金下「最後3道通牒」

奇萊山尋根4天3夜明天下山 秀林國中師生遇落石4人傷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣秀林國中舉辦奇萊山登山尋根活動，師生30人今天攻頂奇萊北峰後，前往山屋途中突逢落石，其中4名女學生受傷，都沒有生命危險，相關單位已經上山救援。校方表示，今年配合太魯閣正名運動20周年，擴大辦理4天3夜的尋根活動，原本明天要下山，已掌握學生情況通報相關單位，並立刻通知所有家長。

秀林國中是以太魯閣族為主的學校，校長施淑娟說，原本就有社團活動，今年因為太魯閣族正名運動20周年，擴大舉辦奇萊山尋根及登山，行前以甄選方式，選出17名體能條件良好的學生，也上了一系列相關課程，由13名老師、專業教練、協作陪同，13日上山進行4天3夜的行程，預計今天在奇萊北峰攻頂後，回到成功山屋，明天再從成功山屋出發走5個小時下山回到登山口。

施淑娟表示，今天下午接獲通報，團隊攻頂後要返回山屋途中，突然遇到落石，女生小隊有4人受傷，其中一個人是非常輕微的擦傷，治療後已與其他同學一起到成功山屋。另外3人分別有頭部受傷、腳部撕裂傷和手疑似骨折的傷勢，由7名師長陪同，已經抵達稜線山屋，等待救援，4人都沒有生命危險。

她說，接獲訊息後六即向消防局、教育處通報，也與參與活動的所有學生家長取得聯繫，說明狀況。

教育處代理處長翁書敏說，尋根活動屬於山野教育的一環，已請學校一定要全盤掌握所有孩子的情況，及後續處置，也要立刻通知家長，讓家長清楚知道孩子的情況，讓家長安心。

花蓮縣消防局、太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊已組成救援小隊連夜上山，因路途遙遠，預計還要幾個小時才能抵達成功山屋，明早再前往相距約3公里的稜線山屋，花蓮縣消防局申請直升機，因山區天候不佳，明天一早將視天候出動。

花蓮秀林國中組成30人隊伍到奇萊山尋根，師生今天攻頂海拔3607公尺的奇萊北峰，下山途中遇到落石，有4名學生受傷。圖為奇萊北峰資料照片／太管處提供
花蓮秀林國中組成30人隊伍到奇萊山尋根，師生今天攻頂海拔3607公尺的奇萊北峰，下山途中遇到落石，有4名學生受傷。圖為奇萊北峰資料照片／太管處提供

太魯閣族 花蓮 落石

延伸閱讀

奇萊山尋根活動遇落石 花蓮秀林國中4學生受傷

影／84歲日本灣生3度返台尋根終於圓夢 嘗一口糖流下甜蜜眼淚

連續4夜未返回山屋…登山協會會長夫妻玉山園區失聯 玉管處：僅留睡袋、背包

就怕巨石又砸死人！投131線落石攔網破大洞 民盼補破網

相關新聞

海巡破獲中國製螺螄粉非法入境逾千斤 44案函送高雄關

海巡署南部分署第五岸巡隊自今年1月起迄今，查獲不肖業者違規寄運中國製螺螄粉入台共44案，總計共1435公斤，全依違反「試...

又被KO了！桃園油管路2.5公尺限高架遭擊落 大貨車駕駛：路況不熟

桃園市蘆竹區油管路二段山腳橋前的2.5公尺限高架，今天清晨4點53分又遭大貨車擊落！限高架腰斬橫躺路中阻礙車輛通行，桃市...

奇萊山尋根4天3夜明天下山 秀林國中師生遇落石4人傷

花蓮縣秀林國中舉辦奇萊山登山尋根活動，師生30人今天攻頂奇萊北峰後，前往山屋途中突逢落石，其中4名女學生受傷，都沒有生命...

奇萊山尋根活動遇落石 花蓮秀林國中4學生受傷

花蓮秀林國中組成登山隊伍，由老師、專業教練帶領17名太魯閣族學生，13日出發到奇萊山尋根，今天攻頂奇萊北峰，下山途中突然...

陽台掛滿衣服阻通風！一家五口一氧化碳中毒送醫 消防曝「5要」救命原則

一氧化碳中毒是冬日「無形殺手」，台中市消防局統計，台中去年至今共發生14件一氧化碳中毒案，42人因此送醫，所幸無死亡案例...

花蓮廠火警未即時通報挨批 亞泥：自主救災、視情況通報

亞泥花蓮廠昨天下午發生火警，火勢在1個小時內撲滅，未釀成人員傷亡，廠方調查是堆放的替代燃料木屑因為乾燥自燃，將加強灑水；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。