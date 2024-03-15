奇萊山尋根4天3夜明天下山 秀林國中師生遇落石4人傷

花蓮縣秀林國中舉辦奇萊山登山尋根活動，師生30人今天攻頂奇萊北峰後，前往山屋途中突逢落石，其中4名女學生受傷，都沒有生命危險，相關單位已經上山救援。校方表示，今年配合太魯閣正名運動20周年，擴大辦理4天3夜的尋根活動，原本明天要下山，已掌握學生情況通報相關單位，並立刻通知所有家長。

秀林國中是以太魯閣族為主的學校，校長施淑娟說，原本就有社團活動，今年因為太魯閣族正名運動20周年，擴大舉辦奇萊山尋根及登山，行前以甄選方式，選出17名體能條件良好的學生，也上了一系列相關課程，由13名老師、專業教練、協作陪同，13日上山進行4天3夜的行程，預計今天在奇萊北峰攻頂後，回到成功山屋，明天再從成功山屋出發走5個小時下山回到登山口。

施淑娟表示，今天下午接獲通報，團隊攻頂後要返回山屋途中，突然遇到落石，女生小隊有4人受傷，其中一個人是非常輕微的擦傷，治療後已與其他同學一起到成功山屋。另外3人分別有頭部受傷、腳部撕裂傷和手疑似骨折的傷勢，由7名師長陪同，已經抵達稜線山屋，等待救援，4人都沒有生命危險。

她說，接獲訊息後六即向消防局、教育處通報，也與參與活動的所有學生家長取得聯繫，說明狀況。

教育處代理處長翁書敏說，尋根活動屬於山野教育的一環，已請學校一定要全盤掌握所有孩子的情況，及後續處置，也要立刻通知家長，讓家長清楚知道孩子的情況，讓家長安心。