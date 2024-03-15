奇萊山尋根活動遇落石 花蓮秀林國中4學生受傷
花蓮秀林國中組成登山隊伍，由老師、專業教練帶領17名太魯閣族學生，13日出發到奇萊山尋根，今天攻頂奇萊北峰，下山途中突然遇到落石，有4名女學生受傷，其中2人輕傷，另2人分別有手部骨折、頭部受傷情況，由協作及領隊等人背負前往鄰近山屋，4人目前都沒有生命危險，太魯閣國家公園管理處、消防局及保七第九大隊人員已趕往救援中，
花蓮縣消防局下午1時27分接獲通報，秀林國中尋根隊伍在奇萊北峰三角點下方約100公尺處遭逢落石，有4名女學生遭落石擊傷，其中2人輕傷，另有2人有頭部受傷、手部骨折等傷勢，都沒有生命危險，其中2人可行走，另有2人由協作及領隊等人背負前往稜線山屋，目前4名傷患有3人在稜線山屋，1人在成功山屋，2處山屋相距約3公里。
目前太管處、消防局、保七人員組成5人救援小組上山，因路途遙遠，預計至少還有2個小時可抵達成功山屋；另已請求空勤直升機支援，但因山區天候不佳，明天一早將視天候狀況出動。
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