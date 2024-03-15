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又被KO了！桃園油管路2.5公尺限高架遭擊落 大貨車駕駛：路況不熟
桃園市蘆竹區油管路二段山腳橋前的2.5公尺限高架，今天清晨4點53分又遭大貨車擊落！限高架腰斬橫躺路中阻礙車輛通行，桃市蘆竹警分局交通分隊及外社派出所獲報到場進行交管及疏導，緊急通知相關單位到場處置移除，大貨車駕駛表示，對這裡的路況不熟，沒想到車體過高撞倒限高架，所幸僅車損無人傷。
蘆竹區油管路位於桃林鐵路旁，屬於台灣中油公司土地，下方有9條原油管線行經，原先是中油的便道，但也開放給一般車輛通行，由於緊鄰海湖工業區，蘆竹區公所為免路底下的原油管線遭重車壓毀，於是在油管路多處路口架設限高2.5公尺的限高架，禁止工業區的重車及其他大貨車通行油管路，不過設置以來仍有多次遭撞毀的紀錄。
蘆竹分局長林鼎泰提醒，大型車輛駕駛人務必留意車輛高度限制，提早規劃行駛路線，以避免類似事故發生，保障自身及他人的行車安全，若因不遵守交通規定而導致公共設施損壞，蘆竹區公所將依法追究相關賠償責任。
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