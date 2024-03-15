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陽台掛滿衣服阻通風！一家五口一氧化碳中毒送醫 消防曝「5要」救命原則

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
蔡姓一家五口上周因一氧化碳中毒送醫急救，圖為蔡家陽台掛滿衣服示意圖。圖／家屬提供
蔡姓一家五口上周因一氧化碳中毒送醫急救，圖為蔡家陽台掛滿衣服示意圖。圖／家屬提供

一氧化碳中毒是冬日「無形殺手」，台中市消防局統計，台中去年至今共發生14件一氧化碳中毒案，42人因此送醫，所幸無死亡案例，提醒民眾預防一氧化碳中毒，家中瓦斯熱水器遵守「五要」原則，要通風、要選有安全標示、要選用正確型式、要注意安全的安裝，以及要注意平時的「檢修」。

衛福部台中醫院急診室主任陳莉瑋說，一氧化碳中毒是無色、無味的冬日「無形殺手」，由於初期症狀不明顯，通常民眾警覺家中有人中毒，幾乎就是整家中毒，嚴重恐危及性命。

陳莉瑋說明，一氧化碳和氧氣進到身體都會跟血紅素結合，其中一氧化碳與血紅素的結合度是氧氣的200倍，也就是一氧化碳一旦連上血紅素就會霸占不放，造成組織缺氧狀況，出現頭暈、頭痛、噁心嘔吐，因此要用高濃度高壓力的氧氣（高壓氧）去把一氧化碳逼出位置，搶回紅血球。

陳莉瑋以蔡姓一家五口上周因一氧化碳中毒送醫急救為例說明，當晚蔡家人輪流洗澡，發現瓦斯熱水器點火有些問題，陽台又密集晾曬多件長度超過1.5米的工作服，如同窗簾般難以通風，以致一氧化碳排不到室外，陽台與室內的小門開了15公分，又因天氣寒冷，阿公以卡式爐在家煮火鍋，造成室內一氧化碳濃度上升。消防人員後續提供蔡家建議，為熱水器安裝強制排風，確保安全。

消防局建議，民眾防範一氧化碳中毒確實遵照「五要」原則，一、要保持環境通風，避免陽台違規使用、加裝門窗及晾曬大量衣物等；二、要有安全認證，熱水器應貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌檢驗合格標示；三要選擇正確的型式，室內應使用強制排氣熱水器，屋外式熱水器應設置在室外空曠處；四、要注意安全的安裝；五、要注意平時的檢修。

消防局說明，民眾若對家中熱水器安全有疑慮，可直接撥打「119」利用消防局「反碳風水師」服務，消防人員將前往民眾家中檢視熱水器安裝型式及環境是否安全。此外，民眾煮食、洗澡時，要注意使用瓦斯器具場所保持對外通風，避免一氧化碳中毒，如有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶通風，或撥打119求助。

醫師陳莉瑋說，蔡姓一家5口全因一氧化碳窒息被送進醫院，幸好急診緊急給氧合併高壓氧治療，如今5人已經康復返家。記者趙容萱／攝影
醫師陳莉瑋說，蔡姓一家5口全因一氧化碳窒息被送進醫院，幸好急診緊急給氧合併高壓氧治療，如今5人已經康復返家。記者趙容萱／攝影
蔡姓一家五口上周因一氧化碳中毒送醫急救，圖為蔡家當天以卡式爐煮火鍋示意圖。圖／家屬提供
蔡姓一家五口上周因一氧化碳中毒送醫急救，圖為蔡家當天以卡式爐煮火鍋示意圖。圖／家屬提供

一氧化碳中毒 台中市 熱水器 頭痛

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