花蓮廠火警未即時通報挨批 亞泥：自主救災、視情況通報

亞泥花蓮廠昨天下午發生火警，火勢在1個小時內撲滅，未釀成人員傷亡，廠方調查是堆放的替代燃料木屑因為乾燥自燃，將加強灑水；不過，亞泥挨批第一時間未通報，還阻擋消防人員救災，消防局初步了解亞泥先啟動內部自衛消防編組滅火，所以沒有立即報案，仍希望大型工廠第一時間要馬上通報。

亞泥公司說明，意外發生時立即啟動自主救災機制，並視發展通報相關單位；這場意外並沒有造成任何人員受傷，感謝消防隊協助，會持續檢討危機應變作法，並將本次事件作為檢討與改進的重要個案。

花蓮縣消防局初步了解，昨天下午3時56分接獲民眾通報，新城鄉新興路亞泥廠房內部冒出大量黑煙，疑似起火，請求派員搶救。119去電亞泥，廠區下午4時還表示不清楚需要確認，直到4時5分才回報有火警。

報案民眾表示，昨天下午看到亞泥廠房冒煙，原本以為是排放廢氣，後來看到大量黑煙，火勢很旺，立刻撥打119，隔一陣子才聽到很多輛消防車經過。因為燃燒地點堆了3、4層樓高的煤礦，很怕引發爆炸，批評亞泥沒有第一時間就通報，根本罔顧人命。

除了大火，附近民眾反映聞到刺鼻臭味，花蓮縣環保局第一時間派出稽查人員。空氣噪音防制科長洪秋琪說，昨天在周界4個點以手持式氣體偵測儀，並未偵測到異味濃度，又以正式採樣器在兩處採樣，經官能測定實驗室做出結果，數據符合標準，今早再派人聞臭，現場已無異味。

花蓮縣消防局祕書李龍聖說，亞泥確實未在第一時間報案，經了解原因，是因內部啟動自衛消防編組滅火，後續消防局共出動6個分隊、40名警義消，約1個多小時撲滅火勢。

李龍聖表示，屏東發生明揚大火事件後，工廠火災都會請廠區人員確認是否有危險物存在，及相關位置，希望大型工廠若發生火警，第一時間一定要馬上通報消防隊，不要等到事態嚴重才通報消防人員，可能造成人員傷亡或廠區財物重大損失。

亞泥花蓮廠昨下午起火，消防人員接獲附近民眾通報，趕往搶救。記者王燕華／翻攝

亞泥花蓮廠堆放替代燃料的堆置場，下午突然起火，現場冒出大量黑煙，散發臭味。記者王燕華／翻攝