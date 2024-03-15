騎樓被占用...高雄學生無奈與汽機車爭道 網諷上學如「障礙賽」

網路社群傳出影片，一群學生沿高雄市小港區立群路，成排學生走不了騎樓通道，被迫走到馬路與汽機車爭道。網諷學生上學宛如須先通過「障礙賽」，警方決定對商家開罰。

網路社群今天傳出1段影片，指是昨天一群學生在小港區沿海一路與立群路口，沿立群路步行上學，因騎樓人行道「遭占」，成排學生被迫走車道，與汽機車爭道。

小港警分局獲悉，表示影片上顯示的路段，騎樓、人行道阻礙行人通行，依據高雄市騎樓管理使用自治條例規定，應向主管機關工務局申請騎樓使用許可，並應保留1.5公尺行人步行空間，經查，該路段未向主管機關申請許可，警方認為商家「利用道路為工作場所」，違反道路交通管理處罰條例規定，將對商家開罰，可處1200元至2400元罰鍰。