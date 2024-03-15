8外籍男玩滑板釀北捷玻璃龜裂及逃票 賠罰9萬餘元

8名外籍男子日前在北捷永寧站出口外玩滑板，造成採光玻璃龜裂等違反大眾捷運法行為，捷運警察隊通知涉案男子到案，8男付賠償費及罰款共9萬餘元。圖／擷自台北市警察局捷運警察隊網站

8名外籍男子日前在北捷永寧站出口外玩滑板，造成採光玻璃龜裂等違反大眾捷運法行為，捷運警察隊通知涉案男子到案，8男付賠償費及罰款共9萬餘元。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞資料指出，台北捷運板南線永寧站在12日中午發生站體出口玻璃毀損事件，經調監視器影像比對身分，掌握8名外籍男子涉案。

警方說，8名外籍男子分別為5名美國籍，其餘為加拿大籍、澳洲籍、日本籍，年紀介於35歲至27歲，過去會透過社群相互聯繫，並邀約至各國玩滑板。

警方表示，8名外籍男子12日上午11時許搭捷運到永寧站出站後，準備坐公車到桃園，期間在站外斜坡及玻璃處溜滑板，時間約莫10幾分鐘，事後造成採光玻璃龜裂。

警方說，捷運站務員接獲民眾通知，由站長前往出口處查看，8名外籍男子已離去，調監視器畫面掌握身影，當晚7時許，8人又返回永寧站搭車，站務員發現上前詢問身分，8人拒配合其中4人翻越閘門離站。

警方表示，其中一名美國籍男子在13日晚上與友人在捷運永寧站搭車，站務員發現後通報捷警隊到場，員警盤查身分並告知已違法，隔天通知另7人到案說明。

台北捷運公司指出，8人因玩滑板造成玻璃毀損等行為，另有翻越閘門、拒絕配合說明皆違反大眾捷運法，可依法開罰及要求賠償。

警方表示，8名外籍男子到案後坦承涉案，並願意支付採光玻璃維修費共新台幣6萬6000餘元，至於違反大眾捷運法部分，已付罰鍰共2萬8500元，雙方和解。

捷運警察隊指出，將持續加強巡查站體內外，呼籲民眾應在合法處所從事運動或娛樂，勿以身試法。