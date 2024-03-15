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影／68歲婦人騎車宛如碰碰車 波及旁邊騎士慘撞一排機車

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

前天中午11點多，68歲曾女騎機車行經台中市豐原區安康路往永康路方向直行，卻波及同車道73歲蔡女機車，造成蔡姓婦人連人帶車再撞停放路旁的2輛機車，宛如碰碰車翻版。警方調查，2人無酒駕，初步研判肇因為變換車道不當所致，進一步原因尚待釐清。

前天上午11點多，警方獲報豐原區安康路發生車禍事故，調閱監視器發現，68歲曾姓女騎士沿安康路往永康路方向直行，與同向的73歲蔡姓女騎士發生碰撞，蔡女重心不穩再撞路邊停放2輛機車，蔡女受撞擊後倒向一旁，相當驚悚。

警方對2人進行酒測，酒測值為零，初步研判肇因為變換車道不當所致，進一步事故有待車禍鑑定小組釐清。

警方呼籲，民眾駕車應遵守交通規則，行車保持安全距離，變換車道應注意其他人車，以維用路人安全。

68歲曾女騎機車上路波及同車道73歲蔡姓女機車，造成蔡姓婦人連人帶車再撞停放路旁的2輛機車，宛如碰碰車翻版。圖／讀者提供
68歲曾女騎機車上路波及同車道73歲蔡姓女機車，造成蔡姓婦人連人帶車再撞停放路旁的2輛機車，宛如碰碰車翻版。圖／讀者提供
68歲曾女騎機車上路波及同車道73歲蔡姓女機車，造成蔡姓婦人連人帶車再撞停放路旁的2部機車，宛如碰碰車翻版。圖／讀者提供
68歲曾女騎機車上路波及同車道73歲蔡姓女機車，造成蔡姓婦人連人帶車再撞停放路旁的2部機車，宛如碰碰車翻版。圖／讀者提供

車禍 車道

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